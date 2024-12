On connaît le meilleur restaurant italien de Suisse romande

La Dispensa serait le meilleur restaurant italien de Suisse romande. Image: Facebook

L'établissement culinaire neuchâtelois La Dispensa s'est offert la 43e place du top 50 des meilleurs restaurants italiens du monde – hors Italie. Il s'agit du premier restaurant romand à figurer dans la liste.

Neuchâtel s’offre une star, et pas n’importe laquelle. La Dispensa, petit restaurant italien de la rue des Bercles, vient de décrocher une place dans le prestigieux classement des 50 meilleurs restaurants italiens au monde, selon le guide 50 Top Italy 2025 dévoilé ce lundi 16 décembre à Milan. Une reconnaissance mondiale pour une table locale, qui met à l’honneur l’authenticité de la cuisine transalpine.

La Dispensa, à Neuchâtel. Image: facebook

La ville romande rejoint des mastodontes de la gastronomie italienne comme Rio de Janeiro, Paris, Toronto, Shanghai ou encore New York. La Dispensa s’invite à la 43e place devenant ainsi le premier restaurant romand de du top 50.

Présente à Milan pour l’occasion, Pina Gioia, la cheffe d’orchestre de cette adresse prisée, a laissé éclater sa fierté, auprès de nos confrères d'Arcinfo se disant «heureuse et extrêmement fière» de son équipe.

«Je suis profondément heureuse et extrêmement fière de mon équipe. C’est une belle reconnaissance du travail acharné, de la passion et de l’engagement que nous mettons chaque jour dans ce que nous faisons»

Une liste respectée

Le guide 50 Top Italy, célèbre pour sa rigueur et son amour du détail, salue également la créativité et le savoir-faire des chefs Massimiliano Francescon et Simone Parra, qui dirigent la cuisine de La Dispensa depuis l’été 2024.

D'où sort ce classement? L'évaluation repose sur un sondage réalisé par un panel d’experts gastronomiques, comprenant 150 spécialistes de la cuisine italienne en Italie et plus de 200 collaborateurs à l’international. Ces experts, tenus au respect strict de l’anonymat et de la confidentialité, participent à deux phases d'évaluation, indique le guide italien.

Image: Facebook

Ce succès est d’autant plus savoureux que, quelques semaines plus tôt, le restaurant avait perdu son étoile Michelin, comme le précise le média ArcInfo. Aujourd’hui, cette reconnaissance internationale vient balayer les doutes et hisse La Dispensa comme une référence incontournable pour tous les amoureux de gastronomie italienne.

