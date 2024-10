Le burger au poulet frit de Crrsp est-il réellement le meilleur de Suisse romande? watson est allé tester. Image: watson

On a goûté «le meilleur burger de Suisse romande»

Ce mois-ci, le Gault & Millau a élu le burger au poulet frit de Crrsp, à Lausanne, «meilleur burger de Romandie». La première place sur le podium est-elle méritée? On est allé vérifier (et s'empiffrer).

A peine avoir franchi la porte du restaurant Crrsp, en plein quartier du Flon à Lausanne, que déjà l'odeur de la friture vient chatouiller les narines. En musique de fond, du hip-hop, un choix parfaitement cohérent avec la décoration pop et industrielle de l'endroit qui rappelle les diners américains. Bref, sur le concept, ça fonctionne.

Notons que je me pointe initialement pour prendre rendez-vous pour une dégustation future. Il est bientôt 14 heures et j'ai déjà mangé mon repas de midi. «Vous avez le choix entre le Crrspy avec une sauce cocktail revisitée, le Flamme & Crrocs avec des rondelles d'oignons rouges et une sauce au yogourt un poil relevée, ou le Crr'explosion, avec double bacon croquant, ketchup maison et moutarde douce», me propose avec enthousiasme Vincent Ledoux, co-fondateur de Crrsp. Comment refuser une proposition aussi alléchante? Je décide donc de vivre dans le moment présent, de me sacrifier pour mon travail et de m'envoyer un second dîner en moins d'une heure.

Le design du restaurant est un clin d'œil aux diners américains. Image: watson

L'ensemble de la carte me semble fort appétissant, mais je préfère rester sur les classiques pour un premier crash test. Je choisis donc l'option numéro une. «Je vous mets les frites de röstis?», me demande Vincent Ledoux. La tentation est forte, mais je pars sur les normales, histoire de goûter les frites que le Gault & Millau considère comme «les meilleures de Lausanne». Et parce que jamais deux sans trois, je prends également des tenders de poulet.

Là, je pense qu'on est bien.

«Ils respectent leur promesse»

En attend que ma commande soit prête, je passe entre les banquettes pour sonder les clients qui viennent à peine de terminer leur repas. Alors, est-ce que le burger de Crrsp vaut son titre de «meilleur burger de Suisse romande»? «C'était vraiment bien, le poulet est super croustillant», répond Yannick. «Je trouve cool le concept de se focaliser uniquement sur cette viande.» En face de lui, son ami Yann partage son enthousiasme:

«J'ai trouvé le burger très bon, surtout le bun. Il est moelleux et il a du goût. Avec la sauce, le tout se marie bien»

A la table d'à côté, Nicolas et sa fille assurent qu'ils reviendront à coup sûr: «Ils respectent leur promesse: le poulet est super croustillant. Il s'agit clairement du meilleur chicken burger que j'aie mangé.»

Quant aux frites, tous s'accordent sur le fait qu'elles sont bonnes, sans toutefois les hisser en tête du classement lausannois.

Bon, trêve de bavardages, il est temps que je me fasse ma propre opinion. Le timing est parfait: la petite cloche vient de sonner en cuisine. Ma commande est prête.

On s'en fout partout

Le plateau qu'on m'apporte est bien garnit – j'ouvre d'ailleurs de grands yeux en voyant la quantité de nourriture arriver. Les emballages rappellent ceux des fast-food, mais le design et le choix des couleurs amènent ce petit truc haut de gamme qui fait la différence.

Le burger au poulet frit, les tenders, les frites et les sauces (oui, il fallait toutes les goûter). Le thé froid maison est aux fruits exotiques. Image: watson

Image: watson

Je commence ma dégustation par les tenders de poulet, qui me donnent envie depuis le début. Le morceau est costaud à soulever, je le trempe dans la sauce au yogourt et à l'ail et croque dedans à pleines dents. La viande fond en bouche, la panure croustille et ça s'entend. Je prends quelques frites entre deux bouchées: elles sont bonnes, elles font leur job, c'est-à-dire accompagner le tout.

Les tenders de poulet en question: Oui, je les ai finis à la rédaction plus tard dans l'après-midi. Image: watson

Passons maintenant au plat de résistance! Le challenge? Réussir à attraper le burger et prendre une première bouchée sans s'en mettre partout. Pour le dernier point, on repassera: les quantités sont généreuses, le bun brioché – fait maison par une boulangerie lausannoise – est aéré et doré, les 140 grammes de poulet frit sont délicieux. En plus, la sauce et le fromage apportent une touche onctueuse.

Le Crrspy est bien garnit: poulet frit, salade, cheddar fondu et sauce cocktail revisitée. Image: watson

Un brin de douceur pour terminer: Le dessert, un cookie croquant aux cornflakes enrobé de chocolat suisse. Le petit plus? Le sucre pétillant qui fait le même effet en bouche que les bonbons Tiki. Image: watson

Le verdict

A l'approche de la dernière morse, je suis définitivement calée et en mesure de répondre à la question qui m'a amenée à franchir les portes de l'établissement: le burger au poulet frit de Crrsp est-il le meilleur de Suisse romande? Dans sa catégorie, il est excellent et ça fait plaisir d'avoir un restaurant qui propose un concept différent. Mais je reste une adepte des burgers à la viande de bœuf. Indétrônables, ils conserveront toujours, pour moi, leur première place sur le podium.