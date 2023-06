INStagram

Le «pire resto de New York» ferme ses portes

L'établissement de burgers de Salt Bae à Manhattan n'est plus. Mais on ne se débarrasse pas si facilement de Nusr-Et.

Plus de «Divertissement»

Le boucher turc a des steakhouses un peu partout dans le monde. Si sa petite entreprise cartonne à Mykonos et à Dubaï, où ce qui compte, c'est la hype, à New York, où se qui compte, c'est la bouffe, son établissement a été jugé comme «le pire resto de la ville».

Le site Eater NY a annoncé que Salt Bae Burger fermait à New York. Mais Nusr-Et ne compte pas quitter la grosse pomme. Si son resto de burgers d'Union Square ferme, c'est pour mieux s'implanter ailleurs. Une affiche sur la porte indique que l'entreprise «déménage dans un nouvel emplacement» dans le Meatpacking District. Oui, Nusr-Et est un forceur. Il insiste, même si on lui reproche d'appliquer des prix indécents. Le milkshake recouvert de feuilles d'or est par exemple à 99 dollars et le Gold Burger est à 100 dollars.

L'établissement avait été décrit par Robert Sietsema, critique pour Eater, comme ayant «le charme d’un hangar à avions». Scott Lynch, un autre critique de Gothamist, a écrit: «Le menu est encadré de métal comme une pierre tombale, marquant apparemment la mort de tout ce qui est agréable à manger.» Il poursuit:

«Le Wet Burger, bon marché, n'est en fait qu'un maigre disque de viande assis dans un petit pain détrempé et désagréablement sucré. Il est également minuscule, mais on ne peut de toute façon pas en manger plus d'une bouchée.»

Scoot Lynch a également qualifié le Salt Bae Burger de «pire restaurant de la ville».

La nouvelle adresse correspond à l'emplacement d'un autre établissement du boucher, un steakhouse cette fois-ci, qui continuera à servir le menu de la chaîne de burgers. Pour l'instant, il n'est pas prévu de rouvrir Salt Bae Burger. L'enseigne avait ouvert au pire moment, un mois avant le confinement à New York au début de la pandémie.

Nusr-Et dirige une vingtaine de restaurants à travers le monde. Le boucher qui noie ses clients sous une pluie de sel a toujours été la cible des haters et est au cœur de plusieurs polémiques. Dernièrement, d'anciens employés ont témoigné contre lui, racontant des anecdotes sexistes et le climat de peur qui règne dans ses restaurants.

On vous en parlait ici👇

19 gâteaux parmi les plus laids de la Terre 🎂:

1 / 21 19 gâteaux parmi les plus laids de la Terre 🎂

Vous préférez les frites?