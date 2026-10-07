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Les meilleurs spaghettis du monde se cachent en Suisse romande

Après le bronze pour sa pizza, Abel Lahrach revient de Rome avec de l’or. Et cette fois, ce sont ses spaghettis qui ont fait craquer le jury.
Après le bronze pour sa pizza, Abel Lahrach revient de Rome avec de l’or. Et cette fois, ce sont ses spaghettis qui ont fait craquer le jury.image: watson

Les meilleurs spaghettis du monde se cachent en Suisse romande

Après avoir décroché le bronze mondial avec sa pizza en 2025, le chef Abel Lahrach vient de remporter l’or à Rome. Cette fois, grâce à une assiette de spaghettis ayant le mérite d'être très originale.
07.10.2026, 10:0007.10.2026, 10:14

Après la pizza, la pasta! Le chef de la Taverne des Petits-Ponts, à Brot-Plamboz (NE), vient de décrocher la première place de la catégorie «Spaghetti d’Oro» lors de la Pizza World Cup organisée à Rome début octobre, rapporte Arcinfo.

Une nouvelle récompense internationale pour ce cuisinier espagnol installé dans le canton de Neuchâtel, qui avait déjà ramené une médaille de bronze de la même compétition en 2025. Quelques mois plus tard, en juin 2026, il remportait également le Grand Prix de France de la pizza à Mâcon, en France.

Après avoir décroché le bronze mondial avec sa pizza en 2025, le chef neuchâtelois d’adoption Abel Lahrach vient de remporter l’or à Rome. Cette fois, grâce à une assiette de spaghettis plutôt origina ...
Le chef neuchâtelois d’adoption Abel Lahrach avait décroché le bronze mondial avec sa pizza en 2025.image: tavernedespetitsponts

Mais cette fois, pas question de pâte à pizza. Abel Lahrach avait fait des spaghettis son objectif principal de la compétition romaine, comme il l’a raconté au quotidien neuchâtelois.

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Pour convaincre le jury, le chef a notamment décidé de revisiter le traditionnel pesto. Exit le basilic et les pignons de pin: il les a remplacés respectivement par de la mélisse citronnée et des pistaches. Une association pensée notamment pour accompagner les crevettes qui complètent son plat. «La mélisse étant citronnée, elle se marie spécialement bien avec les crevettes», explique-t-il à Arcinfo.

Cette nouvelle médaille vient étoffer un CV culinaire déjà bien rempli. Avant ses succès suisses et italiens, Abel Lahrach avait notamment remporté un premier prix de chef en Andorre ainsi que quatre concours de paella et de cuisine espagnole à Barcelone. Installé depuis plusieurs années à Brot-Plamboz, il officie aujourd’hui à la Taverne des Petits-Ponts, où la cuisine mêle produits locaux et influences du Sud.

Et pour ceux qui n’ont pas prévu un aller-retour à Rome, bonne nouvelle: les spaghettis médaillés d’or vont rejoindre la carte de son établissement neuchâtelois dès cette fin de semaine. (mbr)

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