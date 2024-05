Charles III est maudit

Commentaire

Entamé il y a un an, jour pour jour, au terme d'une fastueuse cérémonie à l'abbaye de Westminster, le règne de Charles III laisse déjà un goût d'inachevé. Amer. Le souverain est-il condamné à entrer dans l'Histoire comme un roi maudit?

Ce 6 mai 2023, alors qu'une joyeuse journée de couronnement touche à son terme, dans l'abbaye de Westminster, les chœurs et les vivats ont laissé place au silence. Le sol est déblayé, les tapis de velours enroulés, les guirlandes décrochées, le sceptre et l'orbe de cérémonie remballés dans l'attente d'une prochaine fois.

Le roi fraîchement couronné, lui, n'a pris que quelques minutes pour digérer le buffet, le manque de sommeil et le poids de la couronne impériale. Charles III doit se mettre au travail. Il n'a pas de temps à perdre. A 74 ans, ses années sur le trône sont comptées.

A supposer qu'il profite de la même longévité que ses ancêtres Windsor, le roi n'aura que 25 ans pour apposer sa marque. Autant dire pas grand-chose, en comparaison avec les sept décennies dont sa propre mère a bénéficié pour laisser une trace dans les livres d'histoire.

Pas question pour Charles de se perdre sur les traces de maman. Cette reine stoïque, intouchable, mystérieuse, inconnue, exempte du moindre scandale. Une «quasi-divinité» dont il pourrait, au mieux, incarner une pâle copie. Après des années à afficher ses frasques amoureuses, ses sautes d'humeur, ses passions et ses marottes bizarres, ses cravates imprimées et ses fragilités, l'ex-prince de Galles n'avait qu'un seul choix: être lui-même. Un roi «humain».

Cette première année, le monarque l'a donc passée à cultiver son style. Une monarchie élimée, moins protocolaire, plus accessible à ses sujets que jamais. La déférence a fait place à la familiarité. Les révérences aux câlins et aux selfies. Les «Votre Majesté» à «Charles».

Un style personnel qui, à en croire les sondages, a plu aux Britanniques. Selon un sondage du Times dévoilé à l'occasion de ce premier anniversaire, une majorité estime que le roi a fait du bon travail au cours de l'année écoulée. Le taux d'approbation du roi et de la reine a augmenté de près 10% par rapport à l'année dernière.