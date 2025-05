La RTS veut tester les nerfs des duos romands les plus soudés. Image: shutterstock / dr

La RTS cherche des candidats pour son Pékin Express romand

Vous avez toujours rêvé de vous engueuler avec votre meilleure amie, votre tendre moitié ou votre frère devant les caméras de la RTS en cherchant votre chemin? Say no more. Le service public cherche des candidats pour son nouveau jeu télé.

Oubliez les tuk-tuks délabrés et les galères à la frontière cambodgienne: l’aventure version RTS se vit à la sauce Rivella. Avec Tandem, sa nouvelle émission de télé-réalité, la RTS veut tester les nerfs des duos les plus soudés de Suisse romande.

Un couple qui communique uniquement par grognements et par «je te l’avais bien dit»? Deux vieux potes qui s’engueulent à la moindre intersection? Un frère et une sœur qui ne se parlent que par envois massifs de réels sur Instagram? Parfait. La RTS vous veut.

L’émission, que l’on pourrait sobrement surnommer le «Pékin Express low budget», devrait ressembler à un jeu de piste effréné. De la stratégie, un soupçon de sueur et beaucoup de débrouille. Et du Swiss made, évidemment.

L'aventure façon course d'école romande

Pas besoin de passeport ni de budget sac à dos: Tandem se déroule sur le sol romand, mais entend bien faire chauffer les mollets et les méninges. Six jours de tournage consécutifs entre le 8 et le 20 août prochain attendent les courageux élus. La production n’a pas encore dévoilé tous les détails du jeu.

Les candidats doivent avoir 18 ans révolus et être capables de supporter leur binôme sans menacer son intégrité physique avec une fourchette à fondue au moindre désagrément (ce qui élimine de nombreux collègues chez watson). Pour postuler, il faut répondre à un questionnaire en ligne, et envoyer une vidéo de 5 minutes max dans laquelle le duo explique sa complicité, son appétit pour les défis et, idéalement, montre qu’il ne finira pas le tournage avec une demande de divorce.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 juin, soit un mois tout pile pour convaincre les casteurs que vous êtes les Bonnie & Clyde de l’orientation. Allez, formez votre tandem et inscrivez-vous ici. La RTS n’attend plus que vous.