Elon Musk «a fait quelque chose de mal» à Kadyrov

Ramzan Kadyrov fait l'objet de critiques internationales pour les plus graves violations des droits de l'homme. Les défenseurs des droits civiques accusent ce fervent partisan du chef du Kremlin Vladimir Poutine d'assassiner des opposants politiques, de torturer des prisonniers et de procéder à des enlèvements. Kadyrov occupe des postes publics avec des membres de sa famille et enfreint régulièrement les lois de manière ostentatoire, avec l'approbation silencieuse du Kremlin. (dab)

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov possède depuis quelques semaines un cybertruck Tesla. Il le présentait régulièrement et fièrement à ses followers sur les réseaux sociaux. Mais le véhicule semble désormais ne plus fonctionner.

Les Sims vont se faire massacrer

Le cultissime jeu vidéo Les Sims, qui a bercé la jeunesse de nombreux ados, va lui aussi avoir droit à son adaptation au cinéma. Une future daube, car c'est la même société qui a pondu l'atroce film Barbie qui va s'attaquer aux Sims.

Vous aviez eu envie de vous planter un crayon bien taillé dans l'œil quand on vous a annoncé que Barbie allait avoir droit à son film? Vous vous êtes bel et bien enfoncé un objet pointu dans les mirettes en regardant cette daube insipide, rose et cringe, dépeignant une vision éclatée et moralisatrice du «féminisme pour les nuls»?