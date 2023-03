Des proches des victimes attendent, neuf ans après le drame. Image: Netflix

«MH370: l'avion disparu» et Netflix vire dans le complotisme

La mini-série qui retrace la disparition mystérieuse d'un avion de la Malaysian Airlines offre différents scénarios (très) discutables, neuf ans après les faits.

Dans l'histoire de l'aviation, cette disparition fait encore sensation. Le vol reliant Kuala Lumpur à Pékin n'a pas fini de faire causer, écouler des litres d'encre tant l'énigme est grande. Mais où est cette carlingue désossée?

Ce qui est certain, c'est qu'à 00h14, le vol 370 décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur en direction de celui de Pékin. Ensuite, lorsque l'avion quitte l'espace aérien malaisien, les communications sont transférées à la tour de contrôle au Vietnam. Et le commandant de bord, Zaharie Ahmad Shah, dégoise cette phrase anodine qui deviendra mythique: «Bonne nuit, Malaysian 370». Et après? Plus rien, plus de communication, une trace perdue à jamais.

Dans une mise en scène bien torchée, qui ne lâche jamais son spectateur, il y a un tourbillon de questions et de thèses qui frôlent le complot. Si la came présentée par Netflix vaut son pesant de cacahuètes, sa foule d'experts en aviation, ses chercheurs d'épaves et autres passionnés du crash du MH370, l'avion disparu va se précipiter dans les profondeurs du complotisme. Ses intervenants aux théories très douteuses vont se succéder lors de ces trois épisodes.

C'est là que la qualité de la mini-série va prendre un sérieux coup dans l'aile. Jeff Wise, journaliste spécialiste dans l'aviation, va allumer la mèche et mettre le pied à l'étrier. Dans un premier épisode où les indices et les recherches mènent au pilote, soupçonné d'une folie suicidaire aux commandes de l'avion, le journaliste va s'apercevoir que sa théorie va elle-même se crasher. Obsédé par la quête de vérité, il va architecturer une nouvelle histoire, qui épouse les contours d'un récit de John le Carré.

«Je suis conscient que c'est digne d'un scénario à la Tom Clancy» Jeff Wise

Pour le journaliste américain, les Russes auraient détourné l'avion de la Malaysian Airlines et l'auraient fait s'écraser dans une zone désertique du Kazakhstan. Une «grosse info» synonyme d'un déferlement de critiques à son encontre; des railleries multiples et de vifs désaccords des grands experts de l'aviation.

Mais l'histoire ne fait que commencer: une ribambelle d'idées farfelues s'actionnent, où se greffe même un Indiana Jones au rabais, au regard presque habité par la folie d'une chasse au trésor, découvrant comme par magie des éléments de l'avion rejeté par l'océan Indien.

Florence de Changy et sa version des services secrets américains

Chaque épisode se concentre sur une théorie. Outre les témoignages des différentes familles des victimes et d'une passionnée de photographie qui aurait repéré l'épave grâce à des images satellites (mais jamais prise au sérieux), fait irruption l'enquête de la journaliste du Monde, Florence de Changy.

Auteure d'un bouquin intitulé La Disparition, publié en 2021, elle expose des mois d'enquête fouillée pour établir un complot du FBI: les Etats-Unis auraient torpillé l'avion avec un missile, sous prétexte que le MH370 transportait du matériel électronique sensible en direction de la Chine. Les services secrets américains n'auraient eu d'autre choix que de détruire l'appareil et supprimer 239 âmes. Strike! Bingo!

Les différents scénarios ont fait bondir un consultant aéronautique et défense, Xavier Tytelman, qui qualifie sur Twitter MH370: l'avion disparu de «reportage qui tient du charlatanisme plus que du journalisme.»

Le spécialiste déclare sur le réseau à l'oiseau bleu que «les faits sont prouvés et validés», soulignant les dizaines de débris repêchés au large des côtes africaines. «Ces débris prouvent par exemple la dislocation de l'avion en vol et la non-sortie des volets. Il n'y a donc pas eu d'amerrissage.»

Seuls deux scénarios possibles

Tytelman rappelle qu'il a fallu deux ans pour retrouver la carcasse du vol Rio-Paris, que l'emplacement approximatif de l'avion est connu, «mais avec une précision trop faible pour être retrouvé.» Surtout, le spécialiste déglingue les thèses avancées dans le documentaire, tout en assurant que seuls deux scénarios sont possibles:

Le détournement volontaire possiblement par un pilote

Une succession d'incidents techniques (incendie/dépressurisation)

Le progressif dévoilement de la série s'étend gentiment (et s'emballe) sur les platebandes du complotisme. L'implication des Russes, des Américains, des Australiens et les Britanniques, tout y passe pour vous faire avaler un gros complot des services secrets. Tout le monde est mouillé, personne n'est oublié - peut-être manque-t-il les Illuminati?

Et Netflix, en intercesseur des adeptes des théories les plus farfelues, vient instaurer la confusion dans une enquête encore ouverte - en France elle reste en cours, même si les recherches ont été arrêtées en 2018. Sur fond de polémique, il est reproché à la plateforme de valider des scénarios dignes d'Hollywood, sans jamais expliquer pourquoi ils ne sont pas possibles.

La théorie la plus folle: C'est au présentateur de CNN Don Lemon à qui nous devons la théorie la plus folle sur le vol MH370: il a soutenu l'idée que l'avion aurait peut-être pu tomber dans un trou noir.

Reste que dans sa globalité, la réalisatrice Louise Malkinson et les producteurs exécutifs Sam Maynard et Fiona Stourton ont fourni du bon boulot, entre des images d'archives, des visages des familles des passagers qui défilent, et une cadence qui ne vous lâche jamais. Et la questions persiste: où se trouve l'épave de ce Boeing 777?

La série documentaire est disponible depuis le 8 mars.

«MH370: l'avion disparu»

