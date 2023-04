La bande-annonce de la saison 6 de Black Mirror est sortie. netflix

Série

Un casting de fou, une date et un trailer: «Black Mirror» est de retour

La série Netflix revient avec une saison 6 et des acteurs stars. Une première bande-annonce a été dévoilée et on en a des frissons.

On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça fait trois ans que la dernière saison de Black Mirror est sortie. Il faudra encore un peu patienter pour voir la saison 6 de la série qui explore nos rapports aux nouvelles technologies, sur Netflix. La plateforme qui fait Tudum! tease les fans en ne révélant que le mois: ce sera juin.

Alors que, jusqu'à maintenant, les épisodes de Black Mirror ont toujours été autonomes, le créateur de la série, Charlie Brooker, laisse entendre que la saison 6 suivra un nouveau modèle.

«J'ai toujours pensé que Black Mirror devrait avoir des histoires complètement différentes les unes des autres et continuer à surprendre les gens (et moi-même), sinon à quoi bon?»

«Afin de garder les choses fraîches pour moi et pour les téléspectateurs, j'ai commencé cette saison en modifiant intentionnellement certaines de mes propres hypothèses de base sur ce à quoi s'attendre.»

Charlie Brooker pour Variety

Salma Hayek et Aaron Paul font partie du casting de la saison 6 de Black Mirror. netflix

La première bande-annonce dévoilée ce mercredi 26 avril promet une saison encore plus violente et noire que les précédentes.

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

Et le casting fait autant rêver que la bande-annonce. Une brochette de stars a été réquisitionnée: Aaron Paul et Salma Hayek seront accompagnés d'Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan.

