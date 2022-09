Série

Que sont devenus les acteurs de «Game of Thrones»?

Corina Mühle Suivez-moi

La fin de Game of Thrones n'est pas si lointaine. Le dernier épisode a été diffusé le 14 avril 2019. Mais la douleur d'avoir dû dire au revoir à la série est toujours profonde chez de nombreux fans.

Que font désormais les acteurs aujourd'hui, dont beaucoup sont devenus des stars mondiales du jour au lendemain grâce à la série? On vous raconte tout ici!

Jack Gleeson

(Joffrey Baratheon)

image: hbo

Le trentenaire n'a pas beaucoup tournée depuis Game of Thrones: il a joué un petit rôle dans la sitcom Out of Her Mind. Début septembre, Gleeson a épousé sa petite amie de longue date.

Jack Gleeson s'est marié. Twitter/patsylynch

Natalie Dormer

(Margaery Tyrell)

hbo

Depuis 2020, Natalie Dormer joue dans la série d'horreur Penny Dreadful: City of Angels et a été nominée pour un Critics 'Choice Super Award de la meilleure actrice dans une série d'horreur pour ce rôle. En janvier 2021, elle a donné naissance à une fille.

Natalie Dormer en novembre 2021. Getty Images Europe

Peter Dinklage

(Tyrion Lannister)

Bild: hbo

Depuis la fin de Game of Thrones, Peter Dinklage a décroché les premiers rôles dans I Care a Lot et Cyrano. Il a également joué dans Thor: Love and Thunder, mais sa scène a été coupée au montage. Ses futurs projets de films incluent la préquelle de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.

Peter Dinklage à un festival de cinéma à New York en juin 2022. keystone

Nikolaj Coster-Waldau

(Jaime Lannister)

HBO

Le Danois Nikolaj Coster-Waldau a continué à travailler dans l'industrie cinématographique et a décroché des rôles principaux dans Exit Plan, The Silencing et Against the Ice. Il jouera bientôt dans The Last Thing He Told Me d'Apple et dans le thriller policier God Is a Bullet.

Nikolaj Coster-Waldau fait la promotion de son film Against the Ice. keystone

Rose Leslie

(Ygritte)

hbo

Pendant le tournage, Rose Leslie est tombée amoureuse de Kit Harrington (Jon Snow). Les deux se sont mariés en 2018 et sont devenus parents. Cette année, elle a joué dans Death on the Nile et The Time Traveler's Wife.

keystone

Kristian Nairn

(Hodor)

Bild: hbo

Après son retrait de Game of Thrones en 2016, Kristian Nairn a joué dans des petits rôles au cinéma et fait de la musique. Il a joué dans la série comique de pirates Our Flag Means Death réalisée par Taika Waititi.

À la maison avec son chien Cora. instagram

Gwendoline Christie

(Brienne of Tarth)

Bild: hbo

Gwendoline Christie est bien occupée depuis la fin de la série. Elle a joué Lucifer dans Sandman de Netflix , on verra dans le spin-off de la famille Addams Wednesday cet automne, et elle joue dans le drame Flux Gourmet face à Asa Butterfield.

Gwendoline Christie en 2022 à San Diego. keystone

Pedro Pascal

(Oberyn Martell)

hbo

Du Moyen Âge à l'espace: un rôle bien connu de Pedro Pascal est celui du Mandalorien Din Djarin - ou baby-sitter de Baby Yoda. En plus de son rôle dans Star Wars, Pascal a joué dans Last of Us, Wonder Woman 1984, We Can Be Heroes et The Book of Boba Fett.

Pedro Pascal au Venice Film Festival 2022. keystone

Kit Harington

(Jon Snow)

AP/HBO

Comme dit plus haut, Kit Harington a épousé sa co-star de GoT, Rose Leslie, et le couple est devenu parent il y a plus d'un an. Il a prêté sa voix à Eret dans How to Train Your Dragon, joué dans Modern Love, Eternals et la réunion Friends. On ne sait pas encore si Harington reviendra pour le spin-off prévu de Jon Snow.

Kit Harington à Londres en 2022. keystone

Joe Dempsie

(Gendry)

hbo

Après ses apparitions dans Game of Thrones et Deep State en 2019, Joe Dempsie a reçu de bonnes critiques pour son rôle dans Pieces of Her et sera bientôt à l'affiche de la série policière HBO Get Millie Black.

Joe Dempsie en juillet 2022 sur Instagram. instagram

Jason Momoa

(Khal Drogo)

hbo

Game of Thrones a rendu Jason Momoa encore plus célèbre qu'il ne l'était déjà. Il joue le super-héros de DC Aquaman, a joué dans Dune et apparaîtra dans les deux derniers chapitres de la franchise Fast & Furious. Momoa s'engage aussi pour l'environnement et a fondé en 2019 une marque qui vend des bouteilles d'eau durables.

keystone

Sophie Turner

(Sansa Stark)

hbo

Depuis Game of Thrones, Sophie Turner s'est davantage concentrée sur sa famille que sur sa carrière. En 2019, elle a épousé Joe Jonas du boys band Jonas Brothers, leur premier enfant est né en 2020 et leur deuxième enfant deux ans plus tard. Turner a eu des petits rôles, le plus récent étant dans la série The Staircase.

Sophie Turner au Met Gala 2022. keystone

Alfie Allen

(Theon Greyjoy)

hbo

Dans Game of Thrones, le petit frère de Lily Allen incarne Theon Greyjoy pendant 47 épisodes. Depuis, Allen a joué dans Jojo Rabbit et le thriller Night Teeth.

Alfie Allen aux Tony Awards cette année keystone

Richard Madden

(Robb Stark)

hbo

Richard Madden a joué dans le Marvel Eternals. Il a remporté un Golden Globe Award en 2019 pour son rôle dans la série Bodyguard. Toujours en 2019, il a été vu dans le film de guerre 1917.

Richard Madden à la première de Eternals en octobre 2021 keystone

Iain Glen

(Jorah Mormont)

hbo

Iain Glen, qui a endossé le rôle de Bruce Wayne dans Titans après son passage dans Game of Thrones, a joué le capitaine Hook dans The Lost Girls.

Il a reçu une étoile en Espagne en novembre 2021. keystone

Nathalie Emmanuel

(Missandei)

Bild: hbo

Alors qu'elle était encore dans Game of Thrones, Nathalie Emmanuel a rejoint le casting de Fast & Furious. En 2021, elle a été vue dans Army of Thieves et Last Train to Christmas en plus de Fast 9.

Nathalie Emmanuel récemment à New York. instagram

Aidan Gillen

(Petyr «Littlefinger» Baelish)

Bild: hbo

Depuis la fin de la série, il a travaillé sur des films et des séries tels que Maze Runner, Bohemian Rhapsody, They Want Me Dead et Peaky Blinders.

Adain Gillen lors d'un événement en France en mars 2022. Getty Images Europe

Lena Headey

(Cersei Lannister)

AP/HBO

Depuis Game of Thrones, Lena Heady a joué des rôles dans The Flood, Gundpowder Milkshake, Infinity Train ou encore Les Maîtres de l'univers: Révélation. Pour Thor: Love and Thunder, elle a été confrontée au même sort que Peter Dinklage: sa scène a également été coupée du film. Une plainte est actuellement en cours contre son ancienne agence pour cette raison.

Lena Heady en avril 2022 sur Instagram. instagram

Emilia Clarke

(Daenerys Targaryen)

hbo

Les projets d'Emillia Clarke depuis GoT sont nombreux et variés. Non seulement elle a joué dans des films tels que Solo: A Star Wars Story et la pièce de théâtre The Seagull, mais elle a également fait ses débuts en tant qu'auteure de bande dessinée avec M.O.M.: Mother of Madness. En 2023, elle fera partie de l'univers Marvel avec un rôle dans Secret Invasion.

Emilia Clarke s'est montrée solidaire de l'Ukraine sur Instagram. instagram

Rory McCann

(Sandor «The Hound» Clegane)

hbo

Après la fin de Game of Thrones en 2019, Rory McCann a eu un petit rôle dans Jumanji: The Next Level, un rôle de guest dans la série Netflix La bande de Baker Street et joué des voix dans The Legend of Vox Machina et Transformers: EarthSpark.

Rory McCann an der Premiere von« Jumanji: The Next Level» in 2019. Bild: WireImage

Maisie Williams

(Arya Stark)

hbo

Une mini-série biographique sur le groupe britannique Sex Pistols, dans laquelle Maisie Williams joue le personnage de Pamela Rooke, sortira encore en septembre. Pour le jeu vidéo Multiversus, elle a repris son rôle d'Arya Stark. Récemment, elle a terminé le tournage de The New Look, dans lequel elle incarne Catherine Dior, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et sœur du couturier Christian Dior.

Maisie Williams invitée au Met Gala 2022. keystone

Charles Dance

(Tywin Lannister)

Bild: hbo

Après la fin de son rôle dans Game of Thrones en 2015, Charles Dance a joué dans des films comme Orgueil et Préjugés & Zombies, Ghostbusters et Kingsman: Première Mission et a participé à des séries comme The Crown, The Sandman et la nouvelle série de Starz The Serpent Queen.

Charles Dance à la première de Kingsman en décembre 2021. keystone

Sean Bean

(Eddard «Ned» Stark)

hbo

Sean Bean n'a joué que dans une seule saison de Game of Thrones. Parmi les projets de films et de séries qu'il a réalisés depuis, on trouve par exemple Silent Hill: Revelation, The Martian, Legends, The Frankenstein Chronicles et Snowpiercer. Ce n'est que récemment que Bean a fait la une des journaux pour avoir déclaré que lors du tournage de scènes intimes, la présence de coordinateurs sexuels professionnels perturbait la spontanéité de tels moments.

Sean Bean avec sa femme en juin 2022. instagram

Quel est votre personnage préféré dans Game of Thrones?

Plus d'articles sur le sujet:

Vous aimez mater des séries pendant des heures? Voici de quoi tenir un siège:

On aime les effets spéciaux? Nous aussi!