La chorégraphie de Mercredi est devenue totalement virale

Immense carton sur Netflix, la série Mercredi et sa scène de danse désormais culte est devenue un trend sur TikTok, inspirant ses usagers à reproduire la chorégraphie.

TikTok et la danse, c'est une longue histoire d'amour. Après le colossal succès de la série Mercredi sur Netflix, la scène du bal de l'épisode 4 a inspiré toute une frange d'utilisateurs qui s'amusent à reproduire la chorégraphie rigide de Mercredi Addams. Le hashtag #Wednesday compte actuellement plus de 16 milliards de vues sur la plate-forme.

Cette série a explosé les scores de visionnage dès les premiers jours de sa mise en ligne sur Netflix. Ainsi, la fille ainée de Morticia et Gomez Addams a détrôné la saison 4 de Stranger Things en cumulant plus de 341 millions d’heures de visionnage. Un record pour cette série réalisée par Tim Burton qui se centre sur Mercredi Addams et son enquête pleine de mystères au sein de l'académie de Nevermore.

Avec son héroïne cynique, son ambiance gothique et son humour noir, la série a été un véritable coup de cœur pour la génération Z, au point d'en devenir une tendance planétaire sur TikTok lorsque les utilisateurs ont commencé à reproduire la danse que l’actrice Jenna Ortega effectue dans le quatrième épisode de la série, intitulé: Le bal des malheurs.

Durant un de bal scolaire, scène indispensable de toute fiction adolescente américaine, Mercredi Addams se lance dans une chorégraphie saccadée sur un morceau rock des années 60: Goo Goo Muck du groupe The Cramps. Si beaucoup d'utilisateurs ont gardé le morceau original pour reproduire la chorégraphie, une bonne partie d'entre eux ont remixé cette danse macabre sur la version accélérée de Bloody Mary de Lady Gaga, une chanson sortie il y a plus de dix ans. Un mystère sans doute lié aux algorithmes de choix musicaux proposés par la plateforme et de l'effet viral des vidéos.

Les origines de la danse

Dans une interview donnée à MNE sur les coulisse de la série, Jenna Ortega, l'actrice de 20 ans qui incarne Mercredi, explique qu'elle a elle-même chorégraphié la scène. Elle avait notamment le Covid au moment du tournage, les scènes ayant été filmées avant qu'elle ne soit testée positive.

«C'était affreux à filmer. J'avais des courbatures. J'avais l'impression d'avoir été renversée par une voiture. On me donnait des médicaments entre chaque prise» Jenna Ortega

Elle explique également dans un tweet s'être inspirée des dances qu'elle voyait dans des vidéos d'archives de clubs goths des années 80.

Voir danser Mercredi n'est pas nouveau dans l'univers de La Famille Addams. Tim Burton et les scénaristes ont probablement voulu rendre hommage à la série des années 60 et sa scène culte où l'on voit une très jeune Mercredi apprendre une danse «jazzy» à Lurch, le majordome de la famille:

Si La Famille Addams était déjà une œuvre faisant partie du patrimoine culturel des milléniaux grâce aux deux films de Barry Levinson et de son interprète Christina Ricci., Netflix a réussi le pari d'inscrire sa propre série et ce personnage emblématique dans la pop culture de cette nouvelle génération. Un constat qui s'applique à ma collègue Alyssa chez watson, mi-boomeuse, mi-gen Z, Alyssa, qui a adoré la série:

