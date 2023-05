Lily-Rose Depp et The Weeknd sont les stars de The Idol. hbo max

La série la plus polémique de l'année sera bientôt disponible sur RTS

The Idol, la série avec The Weeknd et Lily-Rose Depp sera diffusée dès le 5 juin sur RTS 1.

Réjouissez-vous, fans de séries HBO qui n'utilisez pas de sites de streaming obscurs et de liens douteux! On vous en a parlé en long et en large: The Idol, la série la plus polémique de l'année avec Lily-Rose Depp, sera disponible sur RTS 1 à partir du 5 juin.

Comme pour toutes les séries HBO que le service public diffuse sur sa première chaîne romande (The White Lotus, House of the Dragon ou encore The Last of Us), chaque épisode sera proposé 24 heures après les Etats-Unis et chaque lundi à 0h25. Pour les personnes qui n'ont pas la télé, sachez que le programme sera disponible dès 4h du matin, chaque lundi, sur le site RTS Play, mais aussi sur Amazon Prime.

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

L'histoire est celle de Jocelyn (Lily-Rose Depp), star de la pop qui vient tout juste de sortir d'une dépression nerveuse. Tedros (The Weeknd), un proprio de boîte de nuit un peu louche (comme tous les propriétaires de boîte de nuit), va tout faire pour qu'elle remonte sur le trône quoiqu'il en coûte.

La série, qui sera présentée au Festival de Cannes hors compétition, a déjà fait couler beaucoup d'encre. D'après une enquête du magazine Rolling Stones, le réalisateur Sam Levinson aurait fait de The Idol «un torture-porn», en y intégrant des scènes sulfureuses, voire dérangeantes, et ferait l'apologie du viol. Rendez-vous le 5 juin pour le découvrir.

On vous en parlait ici👇

