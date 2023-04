Joseph Quinn alias Eddie Munson fera-t-il son retour dans la cinquième et ultime saison de Stranger Things sur Netflix? Image: netflix

Un retour de ce personnage dans «Stranger Things»? Des photos sèment le doute

Après la quatrième saison, les fans d'Eddie Munson avaient lancé une pétition pour demander son retour d'entre les morts. Sur Twitter, les scénaristes viennent de publier des photos du personnage qui sèment le doute alors que le tournage de la dernière saison de Stranger Things n'a pas encore commencé.

Vous avez eu envie de casser de la vaisselle quand Eddie Munson, interprété par Joseph Quinn, a rendu l'âme durant la saison 4 de Stranger Things? Vous avez peut-être même signé la pétition demandant son retour? Vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit.

Sur leur compte Twitter officiel, les scénaristes publient régulièrement des nouvelles sur la série. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs publications du 5 avril ont suscité beaucoup d'émoi auprès des fans. Ils ont posté deux photos de l'acteur britannique Joseph Quinn dans la peau d'Eddie à quelques heures d’intervalle.

Depuis, les fans se déchaînent dans les commentaires. Ils espèrent que ces clichés signifient bel et bien un retour du personnage décédé et accusé à tort du meurtre de Chrissy Cunningham pour la cinquième et ultime saison de la série.

«Est-ce que ça veut dire ce que je pense que ça veut dire??»

«Pourquoi tweeter encore sur Eddie Munson? C'est pour nous faire du mal? 😔😔😔😔 OU IL EST TOUJOURS VIVANT?»

«Arrêtez de jouer avec nos cœurs comme ça...»

«Ne jouez pas avec mes sentiments si vous ne payez pas pour ma thérapie»

«Stop, je suis trop fragile»

Les scénaristes auraient-ils entendu les appels désespérés des fans de Stranger Things? A la fin de la quatrième saison, l'un d'entre eux avait même lancé une pétition, signée à ce jour par plus de 87 000 fans et adressée à Netflix et aux frères Duffer, les jumeaux scénaristes, réalisateurs et producteurs à l'origine du show. Le texte demandait un retour «et pas seulement avec des flashbacks».

Joseph Quinn, lui, avait assuré dans une interview en juin 2022 pour The Guardian que les frères Duffer avaient plutôt intérêt à faire revenir son personnage.

«Je serai furieux s'ils ne me ramènent pas [rires]. J'adorerais, s'ils m'acceptent» L'acteur Joseph Quinn dans The Guardian.

Une ultime saison pas encore tournée

Le tournage de cette cinquième et dernière saison débutera en mai prochain. En revanche, aucune date de sortie n'a encore été dévoilée par la plateforme de streaming. Selon David Harbour, qui incarne Jim Hopper, le chef de la police, cette dernière saison devrait sortir «à la mi 2024».

Un espoir douché par son collègue Finn Wolfhard, qui joue le rôle de Mike Wheeler. Selon le jeune acteur, le public n'est pas près de retrouver Hawkins, ses monstres et sa bande de gamins. Dans une interview pour GQ, le Canadien avait déclaré que cette ultime partie sortirait en 2024... voire 2025.

