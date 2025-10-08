en partie ensoleillé10°
Lizzie Borden sera le prochain «Monstre» de Netflix: portrait

Pendant qu&#039;Ed Gein est actuellement en train d&#039;horrifier les abonnées de Netflix. La série d&#039;anthologie Monstre planche déjà sur son prochain portrait, au féminin cette fois-ci.
Image: watson

On sait qui sera le prochain tueur de la série «Monstre»

Pendant qu'Ed Gein est actuellement en train d'horrifier les abonnées de Netflix, la série d'anthologie Monstre planche déjà sur son prochain portrait - au féminin, cette fois-ci.
08.10.2025, 09:2908.10.2025, 09:40
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Sortie le 19 septembre, la série Monstre: L'Histoire d'Ed Gein glace le sang des téléspectateurs en racontant la vie du tueur qui a inspiré Psychose (1960), Massacre à la Tronçonneuse (1974) ou encore Le Silence des Agneaux (1991).

A propos de la série...

Netflix tient son nouveau monstre

Une troisième salve pour cette série construite en saisons indépendantes qui se concentrent sur des individus ayant commis des actes terribles. La première saison relate l'histoire de Jeffrey Dahmer, l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des Etats-Unis. La seconde saison se penche sur le cas de Lyle et Erik Menéndez, condamnés pour les meurtres de leurs parents.

La série produite par Ryan Murphy (American Horror Story) et Ian Brennan (Glee) ne compte pas s'arrêter en si on chemin. Une quatrième saison, centrée cette fois-ci sur le destin d'une femme meurtrière nommée Lizzie Borden, est déjà prévue.

La jeune fille à la hache

Elevée dans une famille aisée aux côtés de sa sœur Emma, à 22 ans, Lizzie Borden est accusée d’avoir tué son père et sa belle-mère à la hache après avoir tenté de les empoisonner, le 4 août 1892, à Fall River, dans le Massachusetts. Un meurtre particulièrement sordide: elle aurait asséné 18 coups de hache à sa belle-mère et 11 coups à son père.

Lizzie Borden en 1890, on ne sait pas encore quelle actrice l&#039;interprétera.
Lizzie Borden en 1890. On ne sait pas encore quelle actrice l'interprétera.Image: wikicommons

Malgré des témoignages contradictoires et un alibi incriminant, elle sera finalement acquittée à l’issue du procès, bien que les interrogations sur sa culpabilité persistent.

Après la mort de leur père et de leur belle-mère, Lizzie Borden et sa sœur héritent de la fortune familiale et achètent ensemble une maison où elles mènent une vie de luxe, bien qu’elles soient ostracisées par la communauté de Fall River. Le motif du meurtre n’a jamais été confirmé: si la thèse la plus souvent retenue est celle de l’héritage d’un demi-million de dollars, d’autres explications évoquent un trouble psychiatrique chez Lizzie ou une vengeance après des années d’inceste.

Cette énigmatique histoire de parricide impliquant deux sœurs résonne quelque peu avec celle des Menéndez, explorée dans la deuxième saison. Encore aujourd’hui, de nombreux enquêteurs tentent de découvrir le fin mot de l’histoire. Nul doute que la quatrième saison de la série Monstre donnera envie aux fans de true crime de rouvrir le dossier.

