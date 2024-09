Le Président Stéphane Blé, joué par Jean-Pascal Zadi, aura fort à faire pour mettre en place son programme «Mangez bien, payez rien». Image: Netflix

«En Place»: Netflix tape avec brio sur la politique française

La saison 2 de la série En place signée et incarnée par Jean-Pascal Zadi est disponible sur Netflix. Cette comédie politique gentiment politisée s'avère hilarante et dresse des parallèles étonnants avec la réalité.

En Place, c'est un peu l'équivalent français de House of Cards, l'humour en plus. Une série qui par le rire, l'absurde et la maladresse nous fait découvrir les coulisses du pouvoir en dressant un portrait caricatural qui tape parfois en plein dans le mille.

Derrière et devant la caméra, on retrouve l'acteur Jean-Pascal Zadi, révélation du film Tout simplement noir (2020), une œuvre chouchoutée aux Césars qui avait réuni tout le star-system de l'humour français.

En Place continue son exploration de la France sociale et politique en s'attaquant cette fois au cœur du pouvoir. Lors de la première saison, Stéphane Blé, incarné par Jean-Pascal Zadi, passait d'éducateur de quartier à président de la République un peu par hasard, pour ne pas dire de manière rocambolesque.

La série nous montrait les rouages d'une campagne avec les stéréotypes inhérents à chaque candidat, comme une Marina Foïs en «écologiste-féministe-anticapitaliste» qui n'est pas sans rappeler Sandrine Rousseau, Benoit Poelvoord en vieux politicard faussement de gauche ou encore Panayotis Pascot que l'on devine en Gabriel Attal accro à la cocaïne.

L'Elysée, tu connais

Dans cette saison deux, on retrouve Stéphane Blé à l’Elysée où il succède au chef de l’Etat, joué par un certain Alain Chabat. L'allocution qu'il donne dès les premières minutes donne forcément à sourire tant il excelle dans des gimmicks savamment empruntés à Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy.

Alain Chabat, Président. Image: Netflix

Dès ses premiers jours, le président aura déjà fort à faire, comme préparer les élections législatives, mettre en place son programme, créer une majorité de gauche et surtout… trouver un Premier ministre. Un parallèle assez amusant avec notre réalité, puisque depuis les législatives, le chef de l’Etat français n'a toujours pas désigné qui que ce soit pour cette fonction.

C'est bien là tout le talent d'écriture de Jean-Pascal Zadi, cette capacité à s'inspirer si justement dans la réalité que ses idées de fiction en deviennent quasi prémonitoires. Mais c'est essentiellement en jouant avec les stéréotypes raciaux ainsi que le clivage entre conservateurs et progressistes que la série brille le plus. Si le show est évidemment orienté politiquement et dresse un portrait au vitriol de l'extrême droite, elle n'épargne néanmoins personne et sait relativement rire d'elle-même avec des blagues sur les Noirs, les Arabes, le voile ou encore sur la colonisation.

En président idéaliste et benêt venu de la rue, la figure de Stéphane Blé fait preuve d'une naïveté enfantine sur le «vivre ensemble». Bardé des meilleures intentions dans l'idée d'une société plus égalitaire, le premier président noir de la République française va réaliser très vite qu'il est confronté à un monde, le nôtre, où les intérêts des uns primeront toujours sur les besoins des autres.

Judor, j'adore

En Place est une série humoristique dont la drôlerie est principalement portée par Jean-Pascal Zadi ainsi que par les autres membres du casting, tels Benoît Poelvoorde, Alain Chabat, Marina Foïs, Fary ou encore Raphaël Quenard. Mais, s'il y a un personnage qui sort du lot, c'est bien celui du spin doctor arriviste qu'incarne Eric Judor.

Eric Judor incarne le conseiller en communication du Président, toujours prêt à retourner sa veste. Image: Netflux

L'ancien du binôme Eric et Ramzy a un génie comique qui n'est plus à démontrer, notamment grâce à sa série Platane (disponible sur Canal+) ou son film Problemos (2017). Un humour burlesque qui contraste à merveille avec la nonchalance de Jean-Pascal Zadi. La maladresse et la mauvaise foi de son personnage qui ne cesse jamais de s'enfoncer ne sont pas sans rappeler celui d'Aymé Césaire, qu'incarnait Judor dans la série H.

Encore plus de mordant

Avec son personnage de président qui enchaîne les bourdes et les situations de crise à un rythme effréné, cette saison deux s'avère plus ambitieuse que la première, et parvient même à devenir un tant soit peu haletante en s'inspirant notamment des séries américaines et de la prise du Capitole par les Trumpistes, remplacés ici par des identitaires d'extrême droite. C'est donc une série comique qui arrive tout de même à instaurer du suspens et qui ouvre clairement la porte à une troisième saison.

Le swag de la tenue présidentielle. Image: Netflix

Bien que la série ne parlera pas forcément à une frange un peu premier degré, En Place est une joyeuse farce qui tape autant sur les socialistes, les écologistes et les féministes que les leaders d’extrême droite et les conservateurs, tout en ayant un beau message social d'égalité et de fraternité. Un bonbon qui résonne malicieusement avec l’actualité politique française et dont vous auriez tort de vous priver.

Les deux saisons de «En Place» sont disponibles sur Netflix.