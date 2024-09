Un cadavre sur une plage et une série de suspects. Qui a bien pu faire le coup ? Image: Netflix

Que vaut «Un couple parfait», la série en mode Cluedo de Netflix?

Netflix a mis les petits plats dans les grands en s'offrant Nicole Kidman pour son polar de la rentrée. Si le couple est «parfait», la série l'est un peu moins.

Vous aimez le Cluedo? Si c'est le cas, cette production Netflix fraîchement débarquée sur la plateforme devrait vous occuper quelques heures, le temps des six épisodes composant Un Couple Parfait.

Prenez une île américaine, une famille richissime composée de parents autoritaires et d'enfants ingrats, des mensonges, des coucheries, un événement qui réunit tout ce beau monde et surtout un cadavre, et vous obtenez Un Couple Parfait. Au menu: une situation de huis clos, et toute une galerie de suspects typiques des romans d'Agatha Christie ou d'Arthur Conan Doyle. Le style du récit est appelé «Whodunit» par les fans de ce genre de fiction (réd: il s'agit d'une investigation policière à laquelle le lecteur est amené à participer).

Cette mini-série réalisée par Susanne Bier est tirée - et adaptée - du best-seller éponyme de Elin Hilderbrand. Avec un casting plutôt élégant (Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Isabelle Adjani), la série se présente comme une immersion dans le monde des ultra-riches.

Nicole Kidman incarne la romancière Greer Garrison Winbury, membre d'une des familles les plus fortunées de la côte est. À l'occasion du mariage de son fils Benji (Billy Howle) avec Amelia Sacks (Eve Hewson), une jeune aide-soignante issue d'un milieu modeste, la famille se réunit dans le manoir familial, bâti sur la charmante île de Nantucket.

Un week-end qui aurait dû être idyllique si le corps noyé d'un des invités n'avait pas été retrouvé sur la rive au petit matin. Chaque personne présente va donc évidemment devenir un suspect potentiel, les vérités vont éclater, et le fond de cette famille parfaite va se révéler bien plus sombre qu'il n'y parait.

Un Couple Parfait: Bande-annonce Officielle 👇 Vidéo: youtube

À couteaux tirés

Une famille américaine très riche, ça ressemble à ça. Image: Netflix

Un couple parfait est une série efficace tant elle maîtrise les codes du genre, avec de nombreux rebondissements, et des flashbacks riches en révélations. En outre, la série arrive à poser un suspense qui incite au binge-watching. Elle parvient même à instaurer un humour plutôt bienvenu, notamment grâce à des personnages hauts en couleur, ou particulièrement détestables.

Sauf que la saga À Couteaux Tirés de Ryan Johnson est passée par là, tout comme les séries White Lotus ou Big Little Lies (dans laquelle Nicole Kidman avait déjà brillé). La mini-série Netflix arrive donc un peu trop tard, puisque ses concurrents ont fait mieux qu'elle, tout en racontant la même chose. Le cadre bourgeois habituel de ce type d’histoires est présent du côté des ultra-riches, et chaque personnage correspond à des clichés convenus qui les rendent prévisibles.

La série est néanmoins sauvée par des acteurs reconnus. On pourrait aisément reprocher à Nicole Kidman de continuer sur sa lancée, à force de jouer le même genre de femme glaciale au visage figé. On retiendra surtout Dakota Fanning (Ripley), qui brille dans le rôle d'une peste. Autre prestation qui sort du lot, celle d'Isabelle Adjani en bourgeoise française, et dont l'interprétation prête à sourire.

Un Couple Parfait ne brille nullement par son humour qui tente d'être cinglant, ni par son aspect dramatique, puisque la série opte délibérément pour la légèreté. En résulte une œuvre prenante, mais convenue, à l'image de la plupart des productions Netflix. L'équivalent télévisuel d'un roman de gare acheté au kiosque sur le départ des vacances. Une série qui n'est pas incontournable, mais qui est assez accrocheuse pour un week-end pluvieux. Ça tombe bien, c'est l'automne.

"Un Couple Parfait" est disponible sur Netflix.