The Acolyte avait pour ambition de présenter une époque jamais abordée dans «Star Wars», près d'un siècle avant la saga cinématographique.

Cette série «Star Wars» est annulée après une seule saison

Diffusée sur Disney+, la série The Acolyte vient d’être annulée (injustement) après seulement une saison.

Depuis leur avènement, les séries Star Wars sont accueillies soit avec enthousiasme, soit avec un profond rejet. Pour ce qui est de The Acolyte, dont la saison 1 vient de se terminer, Lucasfilm a préféré de ne pas renouveler la série. C'est ce que rapporte le site spécialisé Deadline.

La série avait pourtant séduit la critique (nous y compris) avec une note de 78% sur Rotten Tomatoes. Cependant, cette saison 2 ne verra jamais le jour à la suite des résultats décevants de sa diffusion. Malgré un record d'audience pour les premiers épisodes, la chute fut brutale au fur et à mesure de la diffusion hebdomadaire.

La série, qui proposait un angle original en mettant en scène l'ancienne République, un siècle avant la saga Skywalker, n'a pas réussi à séduire une partie des fans.

De nombreux fans (toxiques) n'ont pas apprécié la direction inclusive du show, mettant en avant des minorités, au point qu'une campagne de critiques négatives s'est déployée avant même sa diffusion.

Un clou qui s'est enfoncé un peu plus à cause de problèmes d'écritures, de personnages peu attachants et d'allers-retours pompeux à base de flashbacks. The Acolyte avait néanmoins la force de proposer un nouvel angle dans l'univers de Star Wars, des combats dantesques et un antagoniste charismatique.

Il faudra patienter jusqu'à décembre pour découvrir la prochaine série Star Wars, intitulée Skeleton Crew. Avec notamment Jude Law dans sa distribution, la série suit quatre enfants qui se lancent dans un dangereux voyage à travers la galaxie. (sbo)