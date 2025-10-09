en partie ensoleillé15°
Harry Potter: Dumbledore a été aperçu sur le tournage

C&#039;est l&#039;acteur John Lithgow, 79 ans, qui incarne Albus Dumbledor dans la série HBO.
C'est l'acteur John Lithgow, 79 ans, qui incarne Albus Dumbledore dans la série HBO.Image: watson

Le nouveau «Harry Potter» se dévoile toujours plus

On a de nouvelles images de la série adaptée de la saga Harry Potter. Cette fois, c'est Dumbledore qui est mis à l'honneur, avec les premières images du personnage en action.
09.10.2025, 17:0409.10.2025, 17:04
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on n'a pas fini d'entendre parler de Harry Potter. En effet, le plus célèbre des sorciers a droit à sa série, dans une version qui se veut plus fidèle à l'œuvre littéraire de J. K. Rowling. Harry Potter à l'école des sorciers est donc en tournage et chaque apparition d'un nouveau personnage est un petit événement en soi.

On avait déjà pu croiser Harry et Hagrid à Londres:

Harry Potter et Hagrid ont pris vie

Après la famille Dursley et les personnages de Harry et Hagrid, c'est cette fois l'iconique Dumbledore qui a été aperçu durant le tournage de la série. Non pas entre les murs de Poudlard, mais sur une plage de sable des Cornouailles, la région située à l'extrémité sud-ouest de l'île de Grande-Bretagne.

Joué par l'acteur américain John Lithgow (Conclave), le Albus Dumbledore de la série est un peu différent des versions cinéma incarnées respectivement par Richard Harris dans les deux premiers volets, et par Michael Gambon pour les suivants. Si, dans le film, il disposait d'un look un peu bohémien, il est ici un peu plus gentleman. Vêtu de ses fidèles lunettes en demi-lune, il arbore un pantalon en velours, une chemise aux manches bouffantes et un gilet avec une montre à gousset sous un long manteau de sorcier. Sa barbe est également très longue et descend jusqu'au bassin.

Image
Image: DailyMail
Image
Image: Dailymail
DailyMail
Image: DailyMail
Image
Image: DailyMail
Image
Image: Dailymail
Cette folle rumeur sur la série «Harry Potter» fait jaser

La scène tournée sur la plage le montre marchant le long de la rive, les pieds dans l'eau. Il a par ailleurs été vu se tenant la taille et semblant souffrir. Une autre scène, tournée en verdure, montre Albus Dumbledore en compagnie de deux autres acteurs en costumes blancs, qui pourraient incarner les personnages de Nicolas Flamel, le créateur de la Pierre philosophale, et son épouse, Perenelle.

Image
Image

Une autre scène, tournée dans la région des Cornouailles, met en scène Harry, incarné par sa doublure, et la famille Dursley — son oncle Vernon, sa tante Pétunia et son cousin Dudley — dans une voiture dans un village de pêcheurs. Il pourrait s’agir du moment où la famille emmène Harry dans une cabane au sommet d'un rocher, une maison isolée au large de la côte, pour échapper aux lettres de Poudlard qui arrivent en nombre. Là où Hagrid viendra ensuite en personne chercher Harry pour l'emmener avec lui.

Image
Image
Image

Pour voir comment cette relecture de Harry Potter à l'école des sorciers va prendre vie à l'écran, il va cependant falloir s'armer de patience puisque la série est attendue sur la plateforme HBO Max pour 2027.

