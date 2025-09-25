C'est sous les traits de Ralph Fiennes que Voldemort était apparu à l'écran. Un antagoniste, qui, à l'origine, devait apparaitre de manière bien plus monstrueuse. Image: watson

Cette folle rumeur sur la série «Harry Potter» fait jaser

Selon l'insider Daniel Richtman, autant de femmes que d'hommes auditionneraient pour le rôle de Voldemort dans la future série. «Vous-Savez-Qui» pourrait donc être interprété par... une femme.

Plus de «Divertissement»

Le tournage de la série Harry Potter bat son plein depuis cet été. Les studios Warner Bros. et la chaîne HBO ont également dévoilé une grande partie du casting. Outre Harry, Ron et Hermione, d’autres personnages emblématiques ont été révélés, tels que Rubeus Hagrid, Albus Dumbledore et même Severus Rogue, dont le choix de casting a suscité la polémique, l’acteur choisi étant noir.

Les premières images du tournage: Harry Potter et Hagrid ont pris vie

Cependant, un personnage central de la saga reste encore inconnu: Voldemort, le Seigneur des Ténèbres responsable de la mort des parents de Harry. La production a précisé qu’elle ne comptait pas encore révéler l’identité de l’acteur qui incarnera cet iconique protagoniste, interprété par Ralph Fiennes dans les films. Un choix plutôt compréhensible, puisque le personnage n’est censé apparaître que très brièvement dans la première saison, avant de prendre toute son importance à partir de la quatrième, comme dans les livres, où Voldemort ne réapparaît réellement qu’à la fin de Harry Potter et la Coupe de Feu.



Pourtant, un simple tweet a fait trembler Internet. Selon l’insider Daniel Richtman, connu pour avoir le bras long dans l’industrie du divertissement, l’interprète de Voldemort pourrait être une femme.

«Pour la série Harry Potter, ils auditionnent à la fois des hommes et des femmes pour le rôle de Voldemort, il est donc possible que nous voyions une femme incarner Voldemort dans la série» Daniel Richtman

Une nouvelle qui risque de secouer les esprits très pointilleux de certains fans. Des protestations avaient déjà éclaté lors du choix de l’acteur britannique Paapa Essiedu, d’origine ghanéenne, pour incarner le professeur Rogue.

Sortir de l'imagerie des films

Quant à la rumeur sur Voldemort, qu’il convient de prendre avec des pincettes, le fait qu’une actrice puisse l’incarner ne signifie pas que le personnage sera féminisé pour autant. Il pourrait très bien être androgyne, puisqu'il est censé avant tout être plus proche d'un serpent que d'un humain. Voldemort n’a ni nez ni pilosité, et si les traits fins d’une actrice s’y prêtent, pourquoi pas ?

D’ailleurs, lors de la préparation du tout premier film, Harry Potter à l’école des sorciers (2001), les équipes de Warner Bros avaient envisagé un Voldemort au physique bien plus inhumain et proche de celui d'un reptile.

Voici la version intitiale de Voldemort dans Harry Potter à l’école des sorciers (2001). Image: © Imladris Films / Twitter

Image: © Imladris Films / Twitter

Le personnage étant décrit dans les livres de la manière suivante: «Plus livide qu’une tête de mort, les yeux écarlates et grands ouverts, le nez plat, avec deux fentes en guise de narines, à la manière des serpents.» Mais puisqu'il s'agissait d'un film pour enfant, la production a choisi de rendre Voldemort moins monstrueux… Voyons donc la série avant de juger.