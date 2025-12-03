Lorie va se produire à Festi'Neuch 2026. images: getty

Festi'Neuch dévoile sa programmation 2026

Festi'Neuch vient de dévoiler une partie de sa programmation 2026. On découvre 25 noms d'artistes sur les 70 qui vont performer entre le 11 et le 14 juin. A vos agendas!

Les rives du lac de Neuchâtel vont vibrer entre le 11 et le 14 juin 2026 grâce à une brochette d'artistes triés sur le volet.

L'on aura notamment droit à une star qui va susciter une grosse nostalgie parmi les milléniaux: Lorie. L'interprète de Je serai (ta meilleure amie) qui a «besoin d'amour, de bisous, de câlins tous les jours» a particulièrement brillé dans les années 2000, d'abord avec la sortie de son single Près de moi, puis avec l'album Près de toi qui a été certifié Triple Disque de Platine. S'en sont suivis les albums Tendrement, Attitudes et Rester la même, entre 2002 et 2005, qui ont confirmé le succès de la chanteuse à la pop ultra-sucrée.

Grosse nostalgie 👇 Près de moi, Lorie Vidéo: YouTube/LorieVEVO

C'est donc le dimanche 14 juin que toute une génération se rassemblera sous le Cargo pour chanter en chœur les tubes de l’icône d'hier. Pour ceux qui étaient allergiques à son univers, vous n'avez pas fini d'entendre parler de la star en plein come-back!

Découvrez toute la programmation ci-dessous:

A propos de come-back: Vanessa Paradis présentera sur la scène du Cargo son nouvel album imprégné de pop et soul le samedi 13 juin.

Jeudi 11 juin, Feu! Chatterton viendra présenter son nouvel album Labyrinthe. Jean- Louis Aubert, la voix du groupe Téléphone, chantera pour la première fois au festival neuchâtelois.

Vendredi, place à la pop fraîche de Adèle Castillon, révélée avec Videoclub. Vous retrouverez également Ben Mazué, tandis que Vald, Vladimir Cauchemar et Todiefor s'allieront pour un show inoubliable.

Dimanche, Imany revient avec son nouvel album Women Deserve Rage. Pour clore cette 25 édition, l’énergie généreuse et communicative de Gaël Faye touchera le public lors de son unique date en Suisse.

La programmation complète, et les 70 artistes qui la composent, sera annoncée fin février.

Pour les intéressés, sachez que la billetterie est ouverte, avec les abonnements 3 et 4 jours, ainsi que les billets journaliers.

(jod)