5 journalistes de watson se sont fait virer à cause de cette vidéo

Alors qu'ils pensaient donner leur avis sur la série En haute mer, diffusée ce jeudi soir sur RTS, plusieurs employés de watson ont été piégés par la fourberie d'un cameraman et du rédacteur en chef. Attention: fake news.

Le rédacteur de chef de watson, Fabien Feissli, écrit des livres. Des bouquins «si géniaux» que l'un d'eux, En eau salée, a même été adapté en série télé. La RTS et Arte ont accouché de la minisérie En haute mer, dont les quatre épisodes sont diffusés dès ce jeudi soir sur la RTS. Ça, c'est pour le contexte.

Le pitch de la série: Aurélie, une inspectrice qui a laissé maladroitement filer Florian, un jeune homme soupçonné d’être impliqué dans la disparition de sa petite amie Julia, apprend qu’il a été arrêté sur un cargo de la marine marchande suisse pour le meurtre d’un matelot.

Et nous, pauvres employés, il nous a forcés à regarder la série, à lire les livres. «Faites votre job de journalistes, lisez, analysez, chroniquez, et racontez à quel point ce sont des chefs-d’œuvre, tant le livre que la série», qu'il nous a dit, le réd' chef. Alors, on l'a fait, on a regardé la bande-annonce les épisodes en entier, il y a même le frère de Javier Bardem qui joue dedans, woohoo, trop super.

Mais comment pouvait-on savoir que la caméra tournait toujours...?

Mais noooon, ne vous inquiétez pas, on n'est pas virés! Le patron a même soutenu l'idée de cette vidéo «hyper meta», une manière de parler de la série (et de vendre de nouveau deux ou trois livres au passage, le coquin!). Preuve que cet homme est bourré d'auto-dérision, en plus d'écrire des bouquins incroyables qui sont même adaptés en séries trop trop géniales. Yay!



(Pitié Fabien, si tu lis ça... moi je voulais pas faire cette vidéo, me vire pas stp.)



La minisérie «En haute mer» est à voir sur RTS 1 les 21 et 28 novembre à 21h05.