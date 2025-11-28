Ces images ne sont pas si gênantes (c'est vous qui n'êtes pas attentif)

Il va falloir y regarder à deux fois pour bien comprendre ces images. Et si vous ne les comprenez toujours pas après la dixième fois... c'est peut-être l'heure d'arrêter de scroller.

Mais on dit ça parce qu'on vous aime. Très fort. Allez, petite séance photo bizarre dans 3, 2, 1...c'est partiiiiii!!

Tes pompes sont cool, Bro.

On nous dit dans l'oreillette qu'il y aurait réellement un chat sur cette image.

Quand tu ne trouves plus bébé...

(Hat vermutlich der Storch gebracht.)

Voilà ce qui arrive quand on fait trop la sieste.

Pauvre bête.

Voilà un croisement terrifiant.

Il y a des jambes après les genoux. Il faut juste bien regarder.

Si vous voyez des têtes de chat qui flottent, allez consulter.

Voici la solution, il faut cliquer!

Un bébé avec un bras impressionnant.

Belle petite coupe, Monsieur!

Oulààà, il faut remettre l'image à l'endroit, non?

Un trou dans la commode... pas si commode!

Encore un corps à moitié flottant.

Regardez comme les pigeons sont bien installés, en rang d'oignons.

«Excusez-moi, vous devriez peut-être arranger un peu votre top!»

Noah, ce mec génial, n'a pas seulement sauvé les animaux, il a aussi fait le poirier nu sur l'Arche.

Mignon le short! <3

(Il peut se le permettre, il a de très jolies jambes...)

Alerte pervers!

C'est sans doute le capybara le plus photogénique de la planète.

Trois mains sont vraiment pratiques au quotidien.

Vous aussi, vous voyez un petit chameau porté sur son dos?

Et pour finir: la Bête! Brrrrr!

Okay, une dernière car vous êtes super!

