Storypics

Ces images ne sont pas si gênantes, concentrez-vous!

Ces images ne sont pas si gênantes (c'est vous qui n'êtes pas attentif)

Il va falloir y regarder à deux fois pour bien comprendre ces images. Et si vous ne les comprenez toujours pas après la dixième fois... c'est peut-être l'heure d'arrêter de scroller.
28.11.2025, 05:33

Mais on dit ça parce qu'on vous aime. Très fort. Allez, petite séance photo bizarre dans 3, 2, 1...c'est partiiiiii!!

Tes pompes sont cool, Bro.

Optische Täuschung: Vogel mit Sneakers
Image: reddit

On nous dit dans l'oreillette qu'il y aurait réellement un chat sur cette image.

Unsichtbare Katze und optische Täuschung
Bild: reddit

Quand tu ne trouves plus bébé...

Skurrile Perspektive und Baby in Beutel
Image: reddit

(Hat vermutlich der Storch gebracht.)

Voilà ce qui arrive quand on fait trop la sieste.

Mittagsschlaf ohne Kopf: optische Täuschung
Image: reddit

Pauvre bête.

Optische Täuschung: Kopfloser Hund
Image: reddit

Voilà un croisement terrifiant.

Terriere Mix: Optische Täuschung
Image: reddit
23 mèmes qui prouvent que vous n'êtes pas prêts pour le grand froid

Il y a des jambes après les genoux. Il faut juste bien regarder.

Komische Perspektive: Kinderbeine
Image: reddit

Si vous voyez des têtes de chat qui flottent, allez consulter.

Katze ohne Körper: Optische Täuschung
Image: reddit

Voici la solution, il faut cliquer!

Surprise

Un bébé avec un bras impressionnant.

Baby mit langen Arm: Optische Täuschung
Image: reddit

Belle petite coupe, Monsieur!

Optische Täuschung: lustige Haare
Image: imgur

Oulààà, il faut remettre l'image à l'endroit, non?

Optische Täuschung: Mutter und Kind
Image: reddit

Un trou dans la commode... pas si commode!

Optische Täuschung: Tisch mit Loch oder Spiegel
Image: reddit

Encore un corps à moitié flottant.

Optische Täuschung: Frau ohne Beine
Image: reddit

Regardez comme les pigeons sont bien installés, en rang d'oignons.

Optische Täuschung: Tauben statt Lampen
Image: reddit

«Excusez-moi, vous devriez peut-être arranger un peu votre top!»

Partyfoto mit optischer Täuschung
Image: reddit
26 paires de chaussures bizarres pour les pires occasions

Noah, ce mec génial, n'a pas seulement sauvé les animaux, il a aussi fait le poirier nu sur l'Arche.

Optische Täuschung: Noah macht auf der Arche den Handstand
Image: reddit

Mignon le short! <3

Optische Täuschung: Mann mit Hot Pants
Image: reddti

(Il peut se le permettre, il a de très jolies jambes...)

Alerte pervers!

Optische Täuschung: Turm von Pisa
Image: reddit

C'est sans doute le capybara le plus photogénique de la planète.

Optische Täuschung: lustiges Capybara
Image: reddit

Trois mains sont vraiment pratiques au quotidien.

Optische Täuschung: Drei Hände
Image: reddit

Vous aussi, vous voyez un petit chameau porté sur son dos?

Optische Täuschung: Huckpack Kamel
Image: reddit

Et pour finir: la Bête! Brrrrr!

Optische Täuschung: Gefährlicher Hund
Image: Reddit

Okay, une dernière car vous êtes super!

Optische Täuschung: Riesiger Hund
Image: reddit

(sim)

Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
23 mèmes qui prouvent que vous n'êtes pas prêts pour le grand froid
Brrrrrr, on commence gentiment à congeler. C'est l'heure de prendre un plaid, un thé, votre meilleure doudoune, votre chat, votre grand-mère, et une série de mèmes qui vous rappelleront ce que nous allons vivre dans très peu de temps.
Quel froid, ces derniers jours! Et on n'est qu'en novembre… Les températures nous ont transis jusqu'aux os. Pour vous consoler, dites-vous que ce sera pire en décembre. Et encore bieeeen pire en janvier. Heureusement qu'il existe des mèmes pour nous réchauffer les zygomatiques.
L’article