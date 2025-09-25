Quand la fratrie Guinness hérite de la brasserie familiale, les ennuis commencent. Image: netflix

Les fans de «Peaky Blinders» vont adorer cette nouvelle série Netflix

Les fans de Peaky Blinders vont être aux anges, puisque le papa de la série est derrière la nouvelle série de Netflix: House of Guinness, où la montée en puissance d'une célèbre dynastie irlandaise est décryptée.

Après sa série culte Peaky Blinders qui mettait en scène le règne de la fictive famille Shelby sur Birmingham, l'auteur et réalisateur Steven Knight s’attaque à une autre dynastie, irlandaise et bien réelle cette fois, les Guinness, l’une des familles les plus emblématiques de l'île verte.

Alors que la production du film Peaky Blinders, intitulé The Immortal Man, est toujours en cours, le prolifique showrunner n’a pas perdu son temps. Rien que cette année, il a produit la série A Thousand Blows pour Disney+ et House Of Guinness pour Netflix. Cette dernière se situe quelque part entre le contexte historique des Peaky et le drame familial avec ses luttes de pouvoir façon Succession, dans une ambiance aussi sombre qu’une bière brune.

Nous sommes en mai 1868, en Irlande. Le pays est en pleine mutation, et la révolte contre l’occupation britannique gronde. La série débute par une mise en bière: l’enterrement de Sir Benjamin Guinness, petit-fils du fondateur de la célèbre stout. Cet éminent homme d’affaires ne brillait ni aux yeux de ses enfants ni aux yeux du peuple qui observait cette famille richissime avec mépris.

En effet, les Guinness étaient perçus comme des partisans de l’Angleterre protestante, symbole d’oppression. Quant à la brasserie héritée par les enfants, il s’agit d’une véritable mine d’or noir: la bière y coule à flots de Dublin à New York et contribue à l’immense fortune familiale.

Une famille en or

Ainsi commence une longue série de conflits familiaux, où se confrontent jalousies et ambitions. Les héritiers sont au nombre de quatre : Arthur (Anthony Boyle), l’aîné, dont les ambitions politiques sont entachées par une homosexualité qu’il doit cacher; Edward (Louis Partridge), son jeune frère aussi charmant que stratège, ainsi que Benjamin (Fionn O'Shea), qui préfère la bouteille aux responsabilités. Quant à Ana (Emily Fairn), seule femme de la fratrie, elle défend des valeurs humanistes bien éloignées de la cupidité de ses frères et se montre soucieuse du peuple irlandais.

Dans House of Guinness, le chapeau haut de forme a remplacé la casquette gavroche. Image: Netflix

Au casting, des visages nouveaux, si ce n’est le retour de Jack Gleeson à l’écran, connu pour son rôle du détestable Joffrey Baratheon dans la série Game of Thrones. Le comédien irlandais n’était pas revenu sur plateau depuis, préférant les planches de théâtre. Mais plus que ses personnages, c’est l’ambiance qui domine dans House of Guinness. On y retrouve ce qui faisait le sel de Peaky Blinders: une image léchée, des teintes sombres évoquant à la fois la célèbre bière à la harpe et la dureté d’une époque marquée par une bascule industrielle et sociale.

Dans House of Guinness, vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série sur le gang de Birmingham. Les règlements de comptes entre mafieux et les complots se mélangent à merveille dans ces décors d'époque, où le contexte politique est un personnage à part entière. Avec ces huit luxueux épisodes, la dernière série de Steven Knight se savoure comme une bonne mousse.

«House of Guinness» est disponible sur Netflix depuis le 25 septembre 2025.