Ce personnage culte du Seigneur des Anneaux apparaît enfin à l'écran

La deuxième saison du «Seigneur des anneaux: Les Anneaux de Pouvoir», disponible dès 29 août sur Amazon Prime Video, promet du lourd. Un personnage culte de l’univers de Tolkien va faire son apparition, et les premières images ont déjà été dévoilées. On vous dit tout.

Un personnage totalement inédit de l’univers de Tolkien va apparaître dans la saison 2 du «Seigneur des anneaux: Les Anneaux de Pouvoir».

Son nom? Tom Bombadil. Il ne faut pas trop se fier à l’allure joviale de ce petit bonhomme barbu qui vit très simplement à l’orée de la Vieille Forêt, puisqu’il semble détenir de mystérieuses et puissantes facultés. A tel point que même l’Anneau unique n’a aucun pouvoir sur lui. Il faut dire que Tom est l’un des protagonistes les plus anciens de toute la saga. Détail de poids, J.R.R Tolkien n’a jamais défini la nature exacte de cette entité ancienne et bienveillante. On en découvrira peut-être davantage dans la saison à venir!

Tom Bombadil sera joué par Rory Kinnear (vu dans la série Penny Dreadful en créature de Frankenstein).

Rory Kinnear. image: dr

Aimé des fans

Tom Bombadil est déjà très apprécié des fans de l’univers de Tolkien (surtout ceux qui ont lu ses livres). Il apparaît dans le premier tome du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l’Anneau. Il figure également dans des poèmes, Les Aventures de Tom Bombadil, Bombadil en bateau, et Once Upon a Time, jamais publié en français.

Tom, sur 'illustration d'un Audiobook. image: dr

Ce personnage culte de la terre du Milieu, bien qu'énigmatique et fascinant, n’avait jamais été adapté à l’écran, ni dans la trilogie de Peter Jackson, ni dans le film d’animation de Ralph Bakshi de 1978. C’est principalement dû au fait que son apparition aurait drastiquement ralenti le rythme de l'intrigue.

La version de Tom sur petit écran parviendra-t-elle à convaincre les fans? source: image

Les showrunners de la série ont donc dû ruser pour intégrer de façon pertinente et dynamique cet allié de Gandalf dans cette saison qui promet d’être sombre, mais plus captivante.

Il faut dire que les créateurs ont du pain sur la planche avec les Anneaux du Pouvoir; ils ont prévu cinq saisons pour dérouler leur récit, mais Amazon n'a commandé officiellement que les deux premières moutures, pour un budget d'un milliard de dollars (soit 50 millions de dollars par épisode!). Autant dire qu’ils misent sur l’aura de Bombadil pour attirer le chaland!

Rendez-vous donc le 29 août sur Amazon Prime Video pour voir s’il s’agit d’un pari gagnant.

Les premières images de la série ont été diffusées par Vanity Fair, et on les trouve très prometteuses!

