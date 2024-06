14 réunions de stars qui font battre le cœur des fans

Qu'est-ce qui fait battre le cœur des fans plus fort que de voir leurs acteurs préférés se retrouver, même des années après la fin de la série ou du film?

Mae Whitman a récemment annoncé sur Instagram qu'elle était enceinte. Mais cette annonce n'était pas simplement une déclaration — elle a réfléchi à la manière de le faire. En effet, elle a posé enceinte aux côtés de ses co-stars de Parenthood pour une photo. Astucieux.



D'autres stars se réunissent avec leurs anciens collègues de travail longtemps après la fin de leur série. Voici 14 réunions géniales d'actrices et d'acteurs au fil des ans.

Parenthood

Pour annoncer sa grossesse, Mae Whitman a partagé sur Instagram une photo avec ses co-stars de Parenthood: Lauren Graham et Miles Heizer.

2010:

Image: nbc

2024:

Orange Is the New Black

Natasha Lyonne et Danielle Brooks se sont enlacées en janvier 2024 sur le tapis rouge lors de la soirée annuelle des «Best Performances» de W Magazine qui a eu lieu la veille des Golden Globes (pour lesquels elles étaient toutes deux nominées). Elles ont joué ensemble dans les sept saisons d'Orange Is the New Black de 2013 à 2019.

2004:

Image: imago images

2024:

Image: Getty Images North America

Freaky Friday

Lindsay Lohan a confirmé en mars une suite de Freaky Friday. Lindsay et Jamie Lee Curtis ont célébré cette annonce en partageant une photo commune sur Instagram.

2003:

Image: walt disney

2024:

Lizzie McGuire

Lizzie McGuire avec Hilary Duff dans le rôle principal a été diffusée sur Disney Channel de 2001 à 2004 et un film est même sorti en 2003. En 2019, il a été annoncé que la série serait relancée avec de nouveaux épisodes plus matures. Cependant, avant même la diffusion du premier épisode, la série a été annulée à nouveau. Dommage. Au moins, les fans de Lizzie ont pu se réjouir de la photo de la réunion.

2001:

Image: disney channel

2019:

Image: disney plus

Hotel Zack & Cody

Dylan Sprouse et Ashley Tisdale, les stars de Hotel Zack & Cody, se sont donné rendez-vous lors d'un match de football à Los Angeles. «J'ai retrouvé mon petit frère. Je t'aime tellement!», a écrit Tisdale sur Instagram. Comme c'était aussi l'anniversaire de la femme de Dylan Sprouse, le mannequin Barbara Palvin, ils ont chanté ensemble «Joyeux Anniversaire» pour elle.

2006:

Image: disney channel

2023:

High School Musical

L'année dernière, Vanessa Hudgens a lancé de nouveaux goûts pour sa marque de boissons et à la fête étaient invitées d'anciennes Wildcats: Monique Coleman (qui jouait Taylor) et Olesya Rulin (qui jouait Kelsi).

2008:

Image: disney

2023:

Gossip Girl

En août 2022, Chace Crawford, Jessica Szohr, Ed Westwick, Zuzanna Szadkowski et Aaron Schwartz (alias Nate, Vanessa, Chuck, Dorota et Vanya) se sont retrouvés à la convention Ep-ix & Chill en Caroline du Sud.

2007:

Image: warner bros.

2022:

How I Met Your Mother

Josh Radnor a sorti un album de musique l'année dernière et a entrepris une petite tournée aux États-Unis. Lors de la dernière soirée à Los Angeles, son ancienne co-star de How I Met Your Mother, Alyson Hannigan, était également présente.

2014:

Image: cbs

2023:

Le diable s’habille en Prada

Lors des SAG-AFTRA Awards de cette année, Meryl Streep, Anne Hathaway et Emily Blunt ont présenté ensemble un prix et n'ont pas pu s'empêcher de faire une blague Le diable s’habille en Prada.

2006:

Image: 20th century fox

2024:

The Breakfast Club

Molly Ringwald et Ally Sheedy se sont retrouvées à New York en décembre 2022. Ringwald a écrit sous la photo: «Un dîner de cadeau de Noël prématuré avec ma sœur voyante Ally.»

1985:

Image: united international pictures

2022:

Retour vers le futur

Les acteurs de la série de films Retour vers le futur se sont retrouvés en février 2023 à la FAN EXPO de Portland, dans l'Oregon.

Tom Wilson, qui jouait le rôle de Biff Tannen dans la trilogie culte des années 80, a écrit au sujet d'un selfie avec ses anciens collègues Michael J. Fox, Lea Thompson et Christopher Lloyd: «Ok, c'est donc ce qu'il s'est passé».

1985:

Nicht auf dem Foto: Christopher Lloyd. Image: universal pictures

2023:

Parks and Recreation

Rashida Jones, Amy Poehler et Aubrey Plaza se sont réunies en février 2020 pour célébrer le Galentines Day. Kathryn Hahn était également présente, mais elle n'a pas joué dans Parks and Recreation.

2009:

Image: Universal Media Studios

2020:

Image: instagram

The Office (US)

Angela Kinsey a partagé en octobre une photo d'elle, de Rainn Wilson et de Steve Carell. Le fait qu'elle rencontre régulièrement ses anciennes co-stars de la sitcom The Office n'a cependant rien d'inhabituel. Avec Jenna Fischer, elle anime le podcast Office Ladies où elles parlent de la série et invitent régulièrement leurs anciens collègues.

2005:

Image: nbc universal

2023:

Gilmore Girls

«Il ne m'a fallu que 20 ans pour avoir une poussée de croissance, mais maintenant je suis enfin plus grande que LG!!!», a plaisanté Melissa McCarthy avec son ancienne collègue de Gilmore Girls, Lauren Graham, sur Instagram.

2000:

Image: warner bros.

2020:

(cmu)

Traduit et adapté par Noëline Flippe

