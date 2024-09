«The Penguin» : on a regardé le spin-off réussi de «The Batman»

Produite par la prestigieuse chaîne HBO, The Penguin est une série dérivée du film The Batman de Matt Reeves, sorti en 2022.

On a regardé le spin-off de «The Batman» et Colin Farrell est époustouflant

C'était l'une des séries les plus attendues de la rentrée. The Penguin, portée par un Colin Farrell impressionnant, se présente comme un polar noir.

Cet automne, la culture pop est placée sous le signe de la chauve-souris. En attendant Joker: Folie à deux qui sort le 2 octobre, c'est un autre ennemi emblématique de Batman que vous pouvez suivre depuis votre salon et sous votre plaid puisque la série The Penguin est disponible depuis le 19 septembre sur la plateforme MyCanal de Canal+.

Si vous n'avez pas vu The Batman: The Batman, le noir lui va si bien

Produite par la prestigieuse chaîne HBO, The Penguin est une série dérivée de The Batman de Matt Reeves, sorti en 2022, et dans lequel le chevalier noir était incarné par Robert Pattinson. Le film mettait en scène un Batman dans ses premières années, plus enclin à être un instrument de vengeance qu'un véritable sauveur. Alors qu'il enquêtait sur un mystérieux tueur en série nommé Le Sphynx, le justicier croisait le chemin d'Oswald «Oz» Cobblepot dit «le Pingouin», patron de l'Iceberg Lounge, la boite de nuit fréquentée par toute la pègre dans les bas-fonds de Gotham. Le personnage était campé par un Colin Farrell aussi impressionnant que méconnaissable pour incarner ce personnage dont la difformité lui a valu son surnom.

L'intrigue de la série débute une semaine après les événements narrés de The Batman, à la suite de l'inondation de Gotham City décrite à la fin du film et du trône laissé vacant suite à la mort du parrain Carmine Falcone. Une opportunité pour Oz qui, de simple lieutenant, va grimper les échelons pour arriver au sommet, quitte à y laisser une trainée de cadavres. Un spin-off qui n'a rien d'opportuniste, puisque cette histoire devrait être la porte d’entrée du prochain film à venir en 2026.

Dans cet univers sombre, le Pingouin, complexé par sa difformité et son handicap qui le fait clopiner, aspire non seulement à s'élever pour gagner l'approbation de ses compères, mais aussi de sa mère à qui il a promis une vie de rêve. Intelligent, mais impulsif, il devra affronter non seulement ses rivaux et surtout Sofia Falcone (Cristin Milioti), la fille de feu Carmine, fraîchement revenue de l'asile d'Arkham et bien décidée à revendiquer son héritage.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Un début manchot mais plein de promesses

Les premières minutes de la série sont hypnotisantes avec une séquence reprenant l'iconographie du film The Batman. Sauf qu'il ne s'agît pas de l'homme chauve-souris regardant le soleil se lever sur la ville niché sur un toit de la ville, mais du Pingouin, qui, depuis une fenêtre de son club, contemple Gotham City comme un territoire à conquérir.

The Penguin a la particularité de nous montrer Gotham City de jour. Image: HBO

Véritable antithèse de Bruce Wayne, Oz est un homme d'une classe populaire qui n'a pas besoin de masque pour être terrifiant. Parti de rien et voulant tout, le personnage de Colin Farrell est bien loin de l'imagerie monstrueuse qu'incarnait Danny DeVito avec un génie certain dans Batman Returns (1992) et s'inscrit davantage dans la tradition du cinéma de gangsters à la Scorsese, ou encore des Sopranos, la série culte de HBO.

Attaché à sa mère ou encore en prenant un ado abandonné sous son aile à la manière d’une version négative de Robin, le Pingouin est loin d'être un criminel sans cœur. Oswald s'avère être un antihéros avide, qui malgré son physique repoussant, use de son charisme et de son humour pour se faire une place.

Sur le fond, la série se révèle très bien écrite. C'est sur la forme qu'elle déçoit un peu. En effet, la mise en scène de Craig Zobel (Mare of Easttown) est bien moins inspirée que celle de Matt Reeves (The Batman). Exit les plans iconiques, les jeux d'obscurités et le côté véritablement poisseux de la ville que le film sublimait. The Penguin nous offre une réalisation un peu convenue, qui nous donne l'impression d'être plus à New York qu'à Gotham City. Que les fans de Batman se rassurent, l'univers créé par Matt Reeves est certes toujours présent, la série n'en tire juste pas suffisamment profit, bien qu'elle fasse preuve, à de trop rares cas, de quelques fulgurances de mise en scène.

Un début en demi-teinte pour cet épisode pilote malgré la performance de son acteur principal, mais si les suivants tiennent leur promesse avec une ascension basculant dans plus de noirceur, il se pourrait que Le Pingouin prenne son envole avec une série à la hauteur de son ainé.

Le premier épisode The Penguin est sorti le 19 septembre sur MyCanal. Elle est diffusée avec un nouvel épisode chaque lundi jusqu'au 10 novembre.