Black Mirror: la saison 7 se montre avec un trailer et une date

Le casque virtuel d'Apple fait visiblement un caméo dans la saison 7 de Black Mirror. Image: Netfix

Comme l'actu n'était pas suffisamment glauque, Black Mirror revient

La série d'anthologie fait son grand retour sur Netflix avec six nouvelles histoires qui seront visibles dès le mois prochain.

Puisque l'était du monde n’est pas suffisamment anxiogène, Netflix a décidé d’en rajouter une couche pour le plus grand plaisir des amateurs de dystopie avec la septième saison de Black Mirror.

Rares sont les séries qui n’ont pas eu besoin d’attendre la postérité pour devenir cultes. L’anthologie du Britannique Charlie Brooker en fait partie, puisqu’elle s’est imposée comme un véritable événement dès son lancement en 2011. Avec six saisons et 27 épisodes, Black Mirror s’articule autour d’un format unique, un épisode, une histoire, tous reliés par un même fil conducteur, celui d’une technologie poussée à l’extrême dans un futur proche. Le titre Black Mirror en dit long, puisqu’il fait référence aux écrans omniprésents qui, une fois éteints, nous renvoient notre propre reflet.

Vidéo: watson

Toujours fidèle à son ton satirique et à son regard sombre sur la technologie, Black Mirror revient dès le 10 avril sur Netflix avec une nouvelle fournée de six épisodes. À noter que cette saison se distinguera par une particularité: deux de ces épisodes auront une durée équivalente à celle d’un long-métrage, selon les déclarations de Charlie Brooker, le créateur de la série.

«Attendez-vous à un mélange des genres et des styles. Certains épisodes sont profondément désagréables, certains sont assez drôles et certains sont émouvants» Charlie Brooker

Le showrunner a également révélé une autre particularité de cette nouvelle saison: un épisode faisant suite à l’un des épisodes emblématiques de la série, USS Callister. Cet épisode de la 4ᵉ saison, une parodie de Star Trek, avait d'ailleurs remporté l’Emmy Award du meilleur téléfilm en 2017. Il s’agit d’une première, car jamais dans l’histoire de la série un épisode n’avait eu de suite.

Black Mirror est également connu pour avoir quelques têtes bien connues, et ce 7e volume n'y échappe pas puisqu'au casting, on retrouve Paul Giamatti (Winter Break) Peter Capaldi (Doctor Who), Cristin Milioti (The Penguin), Will Poulter (Midsommar) Emma Corrin (The Crown) ainsi qu' Awkwafina (Crazy Rich Asians) et Rashida Jones (Parks and Recreation).

La saison 7 de Black Mirror sort le 10 avril sur Netflix.