De nombreuses séries des années 2000 ont marqué les téléspectateurs et ces fictions sont d'ailleurs très souvent rediffusées à la télévision. Cependant, si la famille de Malcolm (dont on n’a jamais connu le nom de famille) vous manque, l’intégrale des aventures de Lois, Hal et leurs quatre fils est disponible sur Disney+. Rassurez-vous, la série n’a pas pris une ride, et elle reste toujours aussi drôle.

«Avec Linwood Boomer et l’équipe créative aux commandes, ces nouveaux épisodes vont avoir tous les rires, les farces et le chaos que le public a adoré – ainsi que quelques surprises qui nous rappellent pourquoi cette série est si intemporelle»

L’annonce a révélé l’une des raisons de cette réunion familiale: Malcolm est désormais père. Lui et sa fille se retrouvent plongés dans le chaos familial lorsque Hal (Bryan Cranston) et Lois (Jane Kaczmarek) exigent sa présence pour célébrer leur 40ᵉ anniversaire de mariage. Les quatre nouveaux épisodes seront réalisés par le créateur de la série originale, Linwood Boomer. Cependant, aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.

Malcolm a été diffusé à l’origine sur Fox et a pris fin en 2006. La série a remporté sept Emmy et a révélé l'acteur Bryan Cranston avant que Breaking Bad en fasse un acteur confirmé. Image: Fox

Enfin une série Netflix que personne n'a envie de détester!

Avec un humour mortel, Keira Knightley sème le chaos et l’esprit de Noël dans une ville de Londres qui pisse le sang. Black Doves? Des dindes et des flingues, pour sauver le monde et les cœurs brisés. Et c'est fantastique.

Et dire qu'on se croyait condamné à enjamber l'échéance christique dans la niaiserie des comédies romantiques. Parce que Londres doit (di)gérer la mort de l'ambassadeur de Chine sur ses terres, les fêtes de fin d'année retrouvent enfin l'odeur du sang fraîchement versé. Et comme les bouchères armées jusqu'aux dents sont à la mode, on a la chance d'accueillir l'irrésistible Keira Knightley au sommet de la série Netflix la plus mortelle du moment.