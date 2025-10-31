en partie ensoleillé14°
The White Lotus: la saison 4 sera au sud de la France et Paris

The White Lotus saison 4 se passera en France
L’intrigue de la saison 4 se déroulera vraisemblablement dans le sud de la France, avec une intrigue secondaire à Paris.Image: Watson

On en sait plus sur la prochaine saison de «The White Lotus»

On savait que la France serait la prochaine destination de la série hôtelière du moment. On sait désormais que c’est la French Riviera qui servira de décor à cette nouvelle saison.
31.10.2025, 16:5431.10.2025, 17:24
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Bien que rien n’ait encore été officiellement confirmé, la préproduction de la quatrième saison de The White Lotus a déjà commencé, et plusieurs fuites évoquaient déjà la nouvelle destination choisie pour cette intrigue inédite. La France avait été mentionnée, alimentant les spéculations entre Paris, la «French Riviera» et les Alpes. C’est désormais une certitude: le tournage aura bien lieu dans l’Hexagone.

La réalité derrière le tourisme de luxe façon «The White Lotus»

Le magazine Variety a récemment dévoilé que des repérages ont eu lieu dans deux endroits emblématiques: Paris et la Côte d'Azur.

L’intrigue de la saison 4 se déroulera vraisemblablement dans le sud de la France, avec une intrigue secondaire à Paris, comme ce fut le cas pour la troisième saison, tournée principalement sur l’île de Koh Samui en Thaïlande, avec quelques épisodes à Bangkok. Pour l’instant, le scénario est toujours en développement, le casting n'a pas été révélé et le tournage n’est pas prévu avant l’année prochaine.

Aucun hôtel n'a encore été choisi

Bien que les trois dernières saisons se soient déroulées dans des établissements du groupe Four Seasons à Hawaï, en Sicile et à Koh Samui, HBO n'a pas renouvelé son partenariat avec la chaîne hôtelière de luxe, ce qui laisse présager que le tournage aura lieu dans un établissement n'appartenant pas au groupe. Autant dire qu'il y a l'embarras du choix, puisque la Côte d'Azur ne manque pas d’hôtels 5 étoiles.

À Paris, des repérages ont d’ores et déjà eu lieu, notamment au Lutetia, un palace situé dans le quartier chic de Saint-Germain-des-Prés, ainsi qu’au célèbre Ritz, place Vendôme.

Lancée en 2021, The White Lotus suit, à chaque saison, un nouveau groupe de riches vacanciers en villégiature dans un hôtel de luxe, situé dans un lieu différent du globe. Le dénominateur commun: chaque établissement appartient au groupe White Lotus. Son succès critique et populaire a valu à la série de nombreuses récompenses, dont six Emmy Awards et deux Golden Globes.

