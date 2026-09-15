Jaeger-LeCoultre, Rolex, Omega ou Audemars Piguet: la saison 2 de The Gentlemen aligne des millions en montres suisses. Ici, une Rolex Oyster Perpetual. image: netflix

Ce détail très suisse vaut des millions dans cette série Netflix

Dans la saison 2 de The Gentlemen, disponible depuis début septembre sur Netflix, les nobles britanniques et les gangsters de Guy Ritchie ne se contentent pas d'arborer des costumes impeccables, des robes de couturier, des Kelly Hermès ou des Porsche vintage. Le casting s'affiche également avec quelques très belles montres - helvétiques, forcément - au poignet.

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⚠️ Attention, spoiler! ⚠️ Cet article contient des photos qui peuvent éventuellement trahir certaines péripéties de la saison 2 de The Gentlemen.

Alors que la série qui allie astucieusement chasse au pigeon arrosée au Gin to, meurtres sordides et contrats conclus sur fond de villas italiennes et de manoirs anglais est de retour sur Netflix, les spectateurs les plus avertis ont déjà pu observer quelques très beaux modèles de garde-temps au poignet des protagonistes.

Jaeger-LeCoultre en première ligne

A commencer par Theo James, qui renoue avec son rôle d’Eddie Horniman, le très chic duc de Halstead désormais plongé jusqu’au cou dans l’empire criminel des Glass. C'est peu dire que la collection du duc a largement prospéré depuis la saison précédente. En première ligne? Jaeger-LeCoultre.

Theo James porte ici une Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph en or rose. image: netflix

Au fil des épisodes, le duc enchaîne plusieurs modèles, dont une Reverso Tribute Chronograph en or rose, un choix plutôt raccord avec le personnage. Créée autour de son célèbre boîtier réversible, la Reverso est l’une des montres les plus reconnaissables de la maison de la Vallée-de-Joux.

La Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph en or rose, reconnaissable à son boîtier réversible et à son affichage chronographe. image: Jaeger-LeCoultre

Theo James change aussi de registre avec une Duometre Chronograph Moon, elle aussi en or rose. Une pièce beaucoup plus compliquée, qui combine chronographe et phases de lune. Pratique pour savoir exactement à quelle heure conclure une transaction douteuse, mais aussi sous quel quartier de lune.

Autre pièce au poignet de Theo James: la Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon. image: Jaeger-LeCoultre

Kaya Scodelario, alias Susie Glass, n’est évidemment pas laissée sur le bord de la route. Elle porte notamment une Reverso One Duetto en or rose, reconnaissable à sa silhouette allongée, ses lignes Art déco et son sertissage de diamants.

La Jaeger-LeCoultre Reverso One Duetto en or rose. image: Jaeger-LeCoultre

L’actrice apparaît également avec une Reverso Classic Duetto, toujours en or rose. Le principe du modèle: deux cadrans différents grâce au fameux boîtier réversible, histoire de passer d’un visage plus sage à un autre plus habillé.

Au poignet de Kaya Scodelario, la Reverso One Duetto en or rose de Jaeger-LeCoultre. image: netflix

Un manque de cohérence?

Jaeger-LeCoultre n’est de loin pas la seule manufacture suisse à s’être invitée à la fête. Selon GQ, Eddie Horniman semble avoir développé une passion assez sérieuse pour l’horlogerie depuis la première saison.

On aperçoit notamment à son poignet une Rolex Daytona, une Chopard Alpine Eagle, une Chopard L.U.C. Heritage Grand Cru, une TAG Heuer Carrera, une Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, plusieurs Omega ainsi que des Panerai.

Ici, il porte Theo James porte la Master Ultra Thin Perpetual Calendar, toutes en or rose. image: netflix

Et les autres personnages participent aussi au concours du poignet le mieux doté. Le baron de la drogue Bobby Glass apparaît notamment avec Panerai, Amir avec une Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture, tandis que «Oncle» Stan, incarné par Giancarlo Esposito, passe lui aussi par Omega.

La costumière Loulou Bontemps a expliqué à GQ que cette profusion est voulue.

«C'est un mélange assez éclectique. Mais c'est voulu, car il est encore en train de se chercher» Loulou Bontemps, au sujet du personnage d'Eddie

Dans la première saison, Eddie portait surtout des montres censées avoir été héritées. Désormais, le personnage a de l’argent et commence à constituer sa propre collection. Et apparemment, il ne regarde pas vraiment les prix.

Toujours selon la costumière, la valeur totale des montres visibles dans cette deuxième saison dépasserait même celle de la première, qui atteignait déjà plus de 6 millions de livres. La seconde volée d'épisodes «a assurément dépassé ce chiffre», affirme Louou Bontemps, même s'il est difficile d'établir un chiffre précis.

La prédiction de la spécialiste pour la saison 3? «Je pense qu'Eddie finira par ne porter que des AP, des Patek et des Rolex – le genre d'homme fidèle à une ou deux marques. Mais dans la saison 2, Eddie est encore en pleine recherche; il n'y a pas de cohérence. J'espère que dans la saison trois, ça se stabilisera un peu.»

Vidéo: watson