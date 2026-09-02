Sam Altman a commandé sept montres personnalisées à Vanguart, petite manufacture de La Chaux-de-Fonds qui produit moins de 200 pièces depuis sa création.

Le patron de ChatGPT dépense 1 million dans cette marque horlogère suisse

C'est un très joli cadeau que prévoit Sam Altman, le patron d'OpenAI et de ChatGPT, à une poignée de proches collaborateurs triés sur le volet: le milliardaire américain vient de s'offrir sept modèles sur mesure d'un prestigieux fabricant horloger neuchâtelois. Voici ce que l'on sait.

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Dans la Silicon Valley, il est de bon ton de s'afficher avec certains marqueurs de réussite sociale: qu'il s'agisse d'un rutilent Cybertruck, d'un pull en cachemire Loro Piana, d'une résidence secondaire sur les bords du lac Tahoe ou d'une villa avec vue sur la baie de San Francisco... Mais, aussi et surtout, d'une montre d'initié.

Parmi les magnats de la tech particulièrement sensibles aux pièces d'horlogerie d'exception, citons Sam Altman. Parmi les modèles que le sulfureux fondateur d'OpenAI et papa de ChatGPT a arborés, citons notamment une Greubel Forsey d'environ 650 000 dollars ou encore une Patek Philippe Perpetual Calendar vintage.

Or, comme le révèle le Wall Street Journal, le magnat de l'intelligence artificielle vient de s'offrir en début d'année un modèle très personnel, chez un horloger encore plus confidentiel: une création sur mesure fabriquée par Vanguart, une manufacture horlogère fondée il y a huit ans à la Chaux-de-Fonds.

Il y a encore quelques mois, Sam Altman apparaissait constamment le poignet tout nu. Getty Images AsiaPac

Sept exemplaires seulement

Créée par le financier turc Mehmet Korutürk, les constructeurs Axel Leuenberger et Jérémy Freléchox et le designer Thierry Fischer, c'est peu dire que Vanguart mise sur l'exclusivité pour séduire les amateurs.

Selon son président, l'entreprise a produit moins de 200 montres et ne compte que 33 employés, dont une dizaine aurait œuvrait à la commande très particulière du patron d'OpenAI. (A titre de comparaison, rappelle le Wall Street Journal, la prestigieuse manufacture Audemars Piguet produit environ 50 000 montres par an et emploie plus de 3000 personnes).

Malgré leur rareté, Sam Altman a réussi à mettre la main sur pas moins de sept exemplaires de Vanguart: l'un pour lui, les autres pour une sélection de chanceux collaborateurs. Des modèles entièrement personnalisés et inspirés du modèle «Orb» en titane de Vanguart, dont le prix de base est de 150 000 francs - soit une commande totale de plus d'un million.

C'est sur la base de ce modèle, la Vanguart Orb Titanium, qu'ont été réalisés les sept exemplaires de Sam Altman. image: gphg

Outre le fait d'être estampillés OpenAI, ces modèles sont dotés d'un bracelet en caoutchouc et offrent la possibilité de basculer entre le remontage automatique et manuel. Plusieurs détails techniques ont été ajoutés, notamment une citation attribuée à Sam Altman, «COMPUTE IS DESTINY» («L'INFORMATIQUE, C'EST LA DESTINEE»), gravée en lettres capitales autour du rotor de chaque montre.

Un autre terme courant dans la Silicon Valley, «SCALING», est gravé en lettres majuscules sur le poussoir de la couronne.

Enfin, au dos de chacune d'elles figure l'inscription «if AGI.aligned: deploy()», un détail suggéré par Axel Leuenberger, l'un des cofondateurs de Vanguart. «Cela signifie que l’IA doit être utilisée à des fins pacifiques», a expliqué Mehmet Korutürk, au Wall Street Journal.



«Nous essayons d'intégrer des clins d'œil discrets pour ceux qui savent où regarder» Mehmet Korutürk, président et cofondateur de la société horlogère Vanguart, au Wall Street Journal

OpenAI chez d'autres marques suisses

Ce projet s'inscrit dans la lignée des vêtements et des produits «lifestyle» d'OpenAI. L'entreprise a d'ailleurs fait appel à Tudor, filiale de Rolex, pour fabriquer quelque 400 montres au cadran orné du logo d'OpenAI. Au dos de ces montres figure la phrase «Une recherche de qualité prend du temps», un slogan également utilisé sur des t-shirts vendus par OpenAI.

Parmi les autres magnats de la tech à s'intéresser de près à nos garde-temps helvétiques figure notamment Mark Zuckerberg, qui s’est imposé ces dernières années comme l’un des collectionneurs de montres les plus pointus.

Longtemps habitué à apparaître le poignet nu, le patron de Meta s’est pris de passion pour la haute horlogerie et a été aperçu avec des pièces d'exception, dont Patek Philippe, F.P. Journe, De Bethune, H. Moser & Cie., Jaeger-LeCoultre ou encore Greubel Forsey.

Son goût va donc bien au-delà des traditionnelles Rolex, symbole de réussite par excellence, et privilégie des manufactures particulièrement recherchées des connaisseurs. Il a notamment porté une Greubel Forsey Hand Made 1, montre fabriquée presque entièrement à la main et dont le prix avoisine les 900 000 dollars.

D’autres figures de la tech, comme le cofondateur de Digg, Kevin Rose, sont également des collectionneurs reconnus, tandis que Jeff Bezos ou Elon Musk ont été associés à plusieurs modèles prestigieux - sans que l’existence d’une véritable collection soit aussi solidement documentée.



Vidéo: watson