5 fun facts que vous ne saviez pas sur les godes (et qui vont vous détendre)

Le week-end, c'est fait pour débrancher, donc voilà une sélection d'anecdotes croustillantes sur le meilleur ami de votre tiroir le moins assumé du monde, le godemiché (ou le vibro, son cousin germain).

Godemiché: nom masculin (peut-être du latin gaudere, jouir, et Miché, variante de Michel). Accessoire en forme de phallus en érection. Voilà, on vous a posé la déf' du Larousse. Rajoutez-y des piles, et ça fait des étincelles.

Croyez-le ou non, mais ces petits objets sont rentrés avec une facilité désarmante dans les annales de l'histoire. Alors go pour s'enfiler 5 anecdotes sur le truc que vous planquez dans votre tiroir, entre deux piles de sous-vêtements (bande de petits coquins).

C'est un médecin qui l'a popularisé en Europe

De base, le godemiché était mécanisé et à vapeur. Oui, c'était un petit bijou technologique et c'était censé être une avancée médicale. Replantons le décor: on est en 1883, et le monde de la médecine se gratte la tête pour trouver une solution pour soigner l'hystérie féminine (toujours elle). Un jour, un docteur britannique, Joseph Mortimer Granville de son petit nom, a déclaré «Juste (septième) ciel!» en intronisant une machine géniale: le marteau de Granville.

De base, l'engin se voulait thérapeutique, pour soigner les douleurs. Mais très vite, le marteau a été destiné à un usage plus...étroit.

Bref, les scientifiques, qui ne connaissaient pas l'orgasme fémin, ont fait de la masturbation le Xanax de l'époque.

.

La reine Cléopâtre en aurait fait son p'tit plaisir perso

Entre deux bains de lait et une visite de Jules César, Madame avait recours à ses propres sextoys. En 40 avant J-C, Cléopâtre aurait utilisé un rouleau de papyrus rempli d’abeilles bourdonnantes, qu'elle glissait entre ses jambes. Crédible? Le débat semble toujours d'actualité, mais que ça ne vous donne pas des idées!

"Cléopâtre fabriquait un vibromasseur en enfermant des abeilles dans du papyrus !"#LPJ pic.twitter.com/J6yRq6gFGi — Le Petit Journal (@LPJofficiel) April 19, 2016

Elle aurait par contre utilisé un objet sexuel en siltstone, une roche sédimentaire qui pouvait servir d’outil pour tailler dans le silex. Plus sûr et moins dangereux. Pas folle la guêpe!

Femme de pouvoir, l'iconique Reine d'Egypte attisait les jalousies, et de nombreux ennemis la représentaient comme une croqueuse d'hommes, une reine ayant recours à de nombreux esclaves sexuels ou qui se prostituait. La réalité? On en sait assez peu sur elle.

De nos jours, y'a plein de formes rigolotes ...

Impossible de s'ennuyer! Y'en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Voyez plutôt:

Oui, il y en des gens qui fantasment sur les tentacules et autres trucs visqueux. Il paraîtrait que les tentacules sont durs et souples à la fois. Bref, me demandez pas.

5 fruits et légumes par jour.

Fan de Harry Potter? Faites le test de la baguette et du Choixpeau magique.

Vous préférez vous éclater avec un vibro en duo

En Suisse, niveau plaisir solitaire (sans aide d'aucune sorte), le fossé des sexes est bien creusé. Les femmes ont bien moins recours au rodéo solo que les hommes. L'écart de masturbation des femmes et des hommes est plus élevé (72%) que la moyenne internationale (62% pour 2021).

Du coup, le vibro a une petite tendance a être plébiscité...en duo!

Ça peut vous faire finir à l'hôpital

Depuis la sortie du film 50 Shades of Grey, la vente de sex-toys (et les distributions de fessées) ont explosé...et avec eux les accidents. C'est le Washington Post qui avait fait une étude très sérieuse sur le sujet.

Les patients types: une moyenne d'âge de 44 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes, avec des aînés de promotion, de 85 ans chez les hommes et de 67 chez les femmes.

Le type de problème? L'incapacité à retirer un objet d'un (ou plusieurs) orifice (s).

Du vagin au rectum, en passant par la vessie, une grande partie des accidents concerne des objets domestiques, dont l'usage fut...détourné. Certains objets sont également susceptibles de lâcher (notamment les balançoires. On pose ça là).

Donc, s'amuser, oui, mais attention au coeur et prudence sur la route!

