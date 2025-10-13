C'est officiel: l'ancien premier ministre canadien et la pop star américaine sont en couple. watson

Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»

C'était trop improbable pour être vrai. Et pourtant! Après quelques vagues rumeurs et rendez-vous galants plus ou moins discrets cet été, Katy Perry et Justin Trudeau seraient bel et bien en couple - l'ancien premier ministre canadien et le chanteuse n'ont en tout cas pas caché leur «proximité» sur un yacht au large de Santa Barbara, fin septembre.

Plus de «Divertissement»

Certaines romances ont le don de surgir au milieu du néant. Un néant intergalactique si profond que c'est un peu comme si on surprenait E.T. en train de copuler avec Charles Quint. Non pas qu'on ait envie de comparer Katy Perry avec un gentil extraterrestre et Justin Trudeau un empereur romain du 16e siècle... mais un peu quand même.

Car oui, le couple le plus improbable de 2025 vient bel et bien d'éclore, sous nos yeux ébahis.

Photos compromettantes

On doit cette curieuse révélation au Daily Mail, encore et toujours lui, ce dimanche. Le tabloïd a réussi à mettre la main sur des photos du duo inattendu dans une «position» qui ne laisse guère de place au doute.

«A un moment donné, Trudeau, 53 ans, a placé sa main sur les fesses de la chanteuse» Le Daily Mail, très fin observateur

Ladite main aux fesses. capture d'écran. x

Katy et Trudeau sur le yacht de 78 pieds de la chanteuse, le Caravelle, au large de Santa Barbara, en Californie. capture d'écran: x

On doit ces clichés, pris en Californie à la fin du mois de septembre, à l'oeil de lynx d'un touriste. Selon le témoin, la chanteuse, qui marquait alors une brève pause au milieu de sa tournée mondiale, a posé l'encre non loin d'un petit bateau public d'observation des baleines, où elle a attiré l'attention du photographe. «Puis ils ont commencé à s'embrasser», explique le touriste au Mail.

«Je n'ai pas réalisé avec qui elle était jusqu'à ce que je voie le tatouage sur le bras de l'homme. J'ai immédiatement compris que c'était Justin Trudeau» Le témoin et photographe, au Daily Mail

En effet, Justin Trudeau possède un tatouage distinctif «corbeau haïda» sur le haut de son bras gauche - un hommage à un peuple autochtone canadien célèbre pour son art et son attachement à la mer.

La star et l'ex-premier ministre, fin septembre. capture d'écran: x

Selon des initiés dimanche soir dans le Sun, le couple sortirait ensemble dans le plus grand secret depuis le début de l'été. «Ils n'ont pas pu passer beaucoup de temps ensemble, car elle est en tournée, mais ils sont constamment en contact, toujours en train de se faire des FaceTime et de s'envoyer des messages», glisse une source.

Un premier date cet été

Pour mémoire, les rumeurs de flirt entre la pop star et le premier ministre canadien ont commencé à circuler en juillet - un mois après que Katy Perry ait confirmé sa rupture d'avec l'acteur britannique Orlando Bloom, après une relation de dix ans. A l'époque, les clichés de la chanteuse et de l'ancien premier ministre canadien en plein dîner intime au restaurant «Le Violon», une adresse chic de Montréal, avaient fait jaser.

Katy Perry et Justin Trudeau avaient également été surpris en train de se promener dans le parc du Mont-Royal - avant que l'ancien dirigeant ne fasse encore une incursion au concert de la star américain. A l'époque, des proches confirmaient avec prudence que le couple se trouvait alors «au tout début» de «l'exploration d'une relation amoureuse».

La présence de l'ancien chef de gouvernement au concert avait alimenté les rumeurs de romance. capture d'écran: tiktok

Selon une «source canadienne», une connexion instantanée se serait installée entre ces deux personnalités très publiques, qui partageraient de nombreux points communs. «Ils s'intéressent l'un à l'autre, mais il faudra du temps pour voir où cela nous mène», confie-t-elle dans People.

«Elle voyage à travers le monde. Lui, il se reconstruit maintenant qu'il n'est plus premier ministre du Canada, mais il y a une attirance. Ils ont beaucoup en commun» Une source, dans People

«Leurs responsabilités personnelles pourraient ralentir cette relation, mais il existe des moyens de se voir tout en assumant leurs responsabilités parentales», poursuit l'initié avec philosophie.

Katy Perry est en effet maman d'une petite fille de cinq ans, Daisy, qu'elle partage avec Orlando Bloom. Quant à Justin Trudeau, mariée pendant dix-huit ans avec son épouse, Sophie, il est père de trois enfants: Xavier, Ella-Grace et Hadrian.



«D'abord, ils ont chacun un ex. Les tâches sont donc partagées. Et les relations à distance, même si elles restent difficiles, sont envisageables pour ces deux-là» La source, dans People

C'est sûr que c'est moins compliqué d'attiser la flamme quand on peut compter sur sa propre flotte de yachts et de jets privés.

Toutefois, ce n'est pas tant leurs familles respectives que l'intense attention médiatique dont leur relation a fait l'objet qui a failli avoir raison de la flamme naissante entre Katy Perry et Justin Trudeau. En août, la fameuse «source canadienne» a noté dans People que, même si l'ex-premier ministre était habitué à se trouver sous les feux des projecteurs en tant que fonctionnaire élu, il ne s'attendait certainement pas à un tel intérêt à l'égard de sa vie amoureuse.

«Justin ne savait pas que tant de gens seraient informés de ce dîner privé. Il a également été surpris par l'intérêt international et la façon dont il a explosé pendant des jours» Une source, en août, dans People

L'emballement médiatique n'a pas toutefois suffi à calmer les ardeurs des tourtereaux, puisqu'ils auraient échangé des textos sans interruption tout au long du mois de juillet. Comme le conclut un informateur dans le Sun:

«Il est un peu geek et il n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi célèbre et glamour que Katy s'intéresse à lui, alors qu'elle est flattée qu'un politicien aussi respecté veuille sortir avec elle» Une source, dans le Sun

A n'en pas douter, ne leur en déplaise, les amours naissantes entre le «geek» et la star de la pop ne vont pas cesser d'alimenter les conversations ces prochaines semaines. Affaire à suivre!