Où Ronaldo doit-il aller? On vous a posé la question

Depuis que Cristiano Ronaldo a exprimé son souhait de quitter Al-Nassr, les spéculations autour de son avenir se multiplient. Nous vous avons demandé où vous aimeriez le voir poursuivre sa carrière.

C'est l'une des grandes informations de ce début de semaine: Cristiano Ronaldo, 40 ans, a fait savoir en marge de son dernier match de la saison qu'il quittera Al-Nassr dans les prochains jours. Il ne prolongera donc pas le juteux contrat saoudien qu'il avait signé fin décembre 2022.

Depuis cette annonce, les rumeurs vont bon train concernant l’avenir du joueur. Le Portugais aurait déjà reçu plusieurs sollicitations en vue d’une pige estivale, pige qui lui permettrait de disputer la toute première Coupe du monde des clubs, à venir dans quelques semaines.

Dans son édition de mercredi, L'Equipe rappelle l'intérêt du Wydad Casablanca, du CF Monterrey, ainsi que de Botafogo, Fluminense et Flamengo au Brésil. Toutes ces équipes prendront part au Mondial des clubs souhaité par Gianni Infantino. Reste toutefois à trouver les finances nécessaires pour mener à bien un tel projet.

A plus long terme, l’avenir de CR7 pourrait encore s’inscrire dans un championnat exotique, même si un retour en Europe, notamment au Portugal, demeure possible. Le Sporting, son club formateur, rêve de faire revenir l’enfant du pays, un souhait partagé par sa mère, qui espère le revoir jouer à Lisbonne. Seule certitude finalement: Cristiano Ronaldo n’envisage pas encore la retraite. Il a dans le viseur la Coupe du monde 2026 et cible la symbolique des 1000 buts en carrière.

Où ses fans aimeraient-ils désormais le voir évoluer, après son aventure surprise en Arabie saoudite? «Dans un club qui jouera la Coupe du monde des clubs», lance Sébastien, qui enfile systématiquement un maillot de Ronaldo ou une tunique de Figo dès qu’il tâte le ballon. Ce serait une façon d’apporter un peu d’éclat à une compétition qui peine à convaincre le grand public.

«J'aimerais le voir jouer dans un championnat européen de niveau Top 3», ajoute João. Tout comme Sébastien, ce joueur du FC Centre Portugais d'Yverdon ne croit pas à un retour au Portugal, malgré le titre de champion décroché par le Sporting, sa qualification pour la Ligue des champions et la probable nécessité de remplacer le goleador Viktor Gyökeres.

«Pour une dernière saison, l’idéal serait qu’il termine sa carrière au Real Madrid», ajoute le footballeur amateur, rappelant les 16 titres glanés par Cristiano Ronaldo en neuf saisons passées chez les Merengue. Une perspective qui fait déjà saliver José, ancien du FC Association des Portugais de Genève et fidèle supporter du Real, un club qu’il chérit non seulement parce que «Ronaldo y a brillé», mais aussi parce qu’un certain «Luis Figo y a joué à l’époque des Galactiques».

Ana, qui avait manifesté sa passion pour CR7 lorsqu'elle travaillait chez watson, espère également un retour du prodige à Madrid. Mais elle se montre plus pragmatique: «En tant que fan du Real, j’aurais adoré le revoir sous ce maillot, même si l’on sait que cela n’arrivera pas».

Dès lors, où le natif de Funchal sur l'île de Madère pourrait-il atterrir? «S’il veut jouer en Europe, il n’a pas beaucoup de choix… L’Italie pourrait lui réussir, ou évidemment, un club portugais comme le Sporting, pour un retour aux sources. En revanche, je n’aimerais absolument pas le revoir en Angleterre. Je pense qu’il y a fait son temps et que le style de jeu n’est pas approprié à ce qu’il peut encore donner», poursuit notre ancienne collègue.

Enfin, Lucas, frontalier dont la mère est née au Portugal, espère d'abord que Cristiano Ronaldo retrouvera «un championnat digne d'attention». «Je ne le suis plus comme avant depuis qu'il joue en Arabie saoudite. C'est différent, même si sa signature a permis de faire découvrir ce championnat», fait-il remarquer.

Selon lui, le meilleur choix pour Cristiano Ronaldo serait de revenir au Portugal: «Ce serait encore plus fort qu’un retour au Real. L’engouement au pays serait énorme», dit-il, en imaginant déjà une fin de carrière un an plus tard en sélection, à l'occasion de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Avec actuellement 936 buts à son compteur personnel, cela signifierait toutefois que CR7 n’atteindrait probablement pas le cap symbolique des 1000 réalisations personnelles. Mais peut-être est-ce là le compromis à accepter pour tirer sa révérence en beauté sur la scène mondiale.