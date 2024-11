Gi-hun, le joueur numéro 456 incarné par Lee Jung-Jae revient dans cette saison 2. netflix

Squid Game revient, mais «les fans vont être en colère»

La deuxième saison de Squid Game sortira le 26 décembre et promet des défis encore plus mortels.

La première saison a beau avoir été diffusée il y a plus de 3 ans, les fans gardent tous en mémoire au moins une scène traumatisante en tête. Que ce soit l'épreuve du biscuit, 1,2,3 Soleil ou le jeu de la corde.

Le 26 décembre sera dévoilée la saison 2 de Squid Game, série Netflix la plus regardée de tous les temps. On y découvrira de nouvelles épreuves, «plus violentes, plus cruelles». C'est en tout cas ce que promet Hwang Dong-hyeok, le créateur de la série sud-coréenne.

Gi-hun est, semble-t-il, de retour dans l'arène. netflix

Dans cette deuxième saison, on retrouvera Gi-hun, le joueur numéro 456 incarné par Lee Jung-Jae trois ans après les événements, comme dans notre réalité. A la fin de la saison 1, il devait partir aux Etats-Unis refaire sa vie, mais il va finalement tout faire pour découvrir qui se cache derrière cette boucherie perverse. Il sera épaulé d'un autre personnage connu, le policier Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon). Du côté des vilains, on retrouvera l’homme au masque (Lee Byung-hun) et le recruteur (Gong Yoo).

La bande-annonce:

Le tournage de cette saison 2 a commencé en juillet 2023 et a duré pas 10 mois, un temps relativement long, puisque la saison 3 a également été mise en boîte simultanément. Bonne nouvelle donc pour les fans. Ils n'auront pas besoin d'attendre à nouveau 3 ans. La date de sortie pour cette ultime saison est prévue pour 2025. Elle est en cours de montage.

«Quand les fans verront la fin de la saison 2, ils seront très en colère» Hwang Dong-hyuk, dans une interview pour Digital Spy.

Façon de dire que le twist sera si bluffant que les fans ne pourront pas attendre une minute de plus pour voir la saison 3. Le showrunner sait comment faire mousser avant la sortie tant attendue de Squid Game, saison 2.

Squid Game, saison 2, sera composée de 7 épisodes et sortira le 26 décembre sur Netflix.

