Star Academy: la Suissesse Léa qualifiée pour la demi-finale

Léa décroche la demi-finale sans passer par les nominations.
Léa a cartonné samedi soir.Image: screenshot TF1

Star Academy: la Romande Léa prend un avantage décisif

Entre performance décisive de Léa et l'élimination d'un candidat, le prime du 10 janvier redistribue les cartes à la Star Academy, à l’approche de la demi-finale. Attention, cet article contient des spoilers pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission.
11.01.2026, 11:0411.01.2026, 11:09

Léa a frappé fort lors du prime du samedi 10 janvier de la Star Academy. La candidate suisse de 22 ans s’est qualifiée directement pour la demi-finale, devenant la première élève de cette saison à obtenir ce précieux sésame sans passer par les nominations.

Seule Suissesse en lice, Léa figurait parmi les trois candidats retenus par les professeurs – avec Ambre et Bastiaan – à l’issue des évaluations de la semaine. Tous trois ont été opposés lors d’un duel spécial, avec à la clé une place assurée dans le dernier carré. Le dispositif prévoyait deux épreuves: un «tableau d’excellence» imposé par l’équipe pédagogique, suivi d’une battle.

«Le meilleur des médicaments»: le papa de Léa de la Star ac' est ému

Pour Léa, le défi s’annonçait particulièrement exigeant. La professeure Sofia Morgavi lui a demandé d’interpréter L’amour est un oiseau rebelle, l’air emblématique de Carmen. Un choix délicat pour une chanteuse plutôt pop, contrainte d’adapter totalement sa technique et son style. Mais elle a cartonné.

La candidate a ensuite enchaîné, pour la battle, avec Beautiful de Christina Aguilera face à Ambre et Bastiaan. A l’issue des prestations, les professeurs ont tranché en sa faveur pour les deux chansons et lui ont accordé l’immunité. L'envoyant de facto en demi-finale.

Moment fort de l’émission, Léa a également partagé un duo avec Matt Pokora sur le titre Si on disait. Un symbole pour la jeune femme, qui avait cité l’artiste comme son rêve de duo lors de son casting.

Avec cette qualification directe – une première depuis le lancement de la saison – Léa s’impose comme l’une des candidates les plus solides de l’édition.

Un départ du château

Ce même prime était marqué par un face-à-face décisif entre Anouk et Victor, seuls nominés de la semaine en raison de l’immunité de Sarah pour ce prime. Malgré une prestation remarquée, Anouk a quitté l’aventure. La candidate avait confié souffrir de fatigue et de douleurs vocales depuis plusieurs semaines, un élément qui a pesé sur cette soirée sous haute tension. (jah)

Le fight le plus adorable de la Toile
