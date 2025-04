Quel plan diabolique va-t-il encore mettre en place?

Vous voulez connaître Dark Maul? Voici son portrait

Dark Maul va avoir droit à sa propre série, qui doit débarquer en 2026. Non seulement on se réjouit de revoir le Seigneur Sith à l'écran, mais on vous expose pourquoi le plus stylé des méchants de Star Wars mérite qu'on creuse son cas.

Les fans de Star Wars ont de quoi se réjouir. Le deuxième chapitre d'Andor, qui doit être diffusé ce mercredi 23 avril sur Disney+, permettra de connaître le destin ultime de Cassian Andor. Si certains inconditionnels de l'univers fondé par George Lucas ne se remettent toujours pas de la catastrophe représentée par The Acolyte, la série Skeleton Crew avec Jude Law leur a certainement permis de retrouver un lore attrayant, qui ne surfe pas paresseusement sur la nostalgie des fans pour un personnage emblématique.

Outre ces plats de résistance, d'autres snacks intergalactiques viennent s'empiler sur la table des réjouissances. La Star Wars Celebration 2025, qui s'est tenue récemment à Tokyo, a en effet entreouvert des fenêtres sur les projets à venir.

L'un d'eux nous a particulièrement plu - et non, il ne s'agit pas de Starfighter, dont l'acteur principal devrait être l'omniprésent Ryan Gosling. Il ne s'agit même pas de The Mandalorian & Grogu, qui sortira le 22 mai 2026. Il s'agit d'une série animée qui est passée largement sous les radars, alors que son personnage star mérite toute la lumière qu'on lui a ravie par le passé.

Eh oui, Dark Maul, l'un des Seigneurs Siths les plus roublards de la saga, va avoir droit à son propre show. Il sera intitulé Maul: Shadow Lord, un nom qui lui va drôlement bien. Niveau timing, l'histoire devrait se dérouler «environ un an» après la guerre des clones, et fera ses débuts sur Disney+ en 2026.

Voilà quelques raisons qui font qu'on est impatient de voir ça sur nos écrans.

Maul est le plus stylé de méchants

Darth Maul, de son vrai petit nom, peut se targuer d'arborer le look le plus cool de tous les vilains de Star Wars.

Certains diront que Thrawn - sa froideur qui n'a d'égale que sa peau de glace, et ses yeux injectés de sang - est d'une esthétique inégalable. Mais ceux qui tiennent un tel discours n'ont aucun goût. Le plus stylé, c'est évidemment Maul, et son visage aussi sculpté que tatoué.

Thrawn peut aller se rhabiller.

La preuve: avant que les séries Star Wars: The Clone Wars ou Rebels ne sortent, Maul était le Sith avec le moins d'exposition dans la saga originale (il n'est apparu que dans La Menace Fantôme en 1999, car Obi-Wan, en égoïste, a très vite coupé court à sa carrière prometteuse).

Maul a cependant fait forte impression auprès des fans, de par son look badass et ses talents de combattant. On se réjouit donc de retrouver un scénario qui creuse tous les aspects de ce personnage qu'on adore détester. On veut surtout le voir utiliser son sabre laser à deux lames. Le reste, on s'en contentera.

dr

Pour rappel, Dark Maul était physiquement interprété par Ray Park dans le premier épisode et dans Solo: A Star Wars Story. Et c'est Sam Witwer qui lui a prêté sa voix dans les séries animées. Witwer reprendra son rôle dans Shadow Lord.

Il dispose déjà d'une backstory solide

Maul s'inscrit dans une histoire plus complexe qu'il n'y paraît. Pas besoin de connaitre toutes les espèces des personnages de Star Wars pour savoir qu'il est un Zabrak, une espèce humanoïde dotée de cornes distinctives. Les Zabraks sont, de base, originaires de l'austère planète Iridonia, mais Maul, lui, est né sur la planète colonie Dathomir. Tout jeune, il a été pris par Dark Sidious, des mains duquel il a subi un entrainement ultra-rigoureux et brutal.

Les Zabraks originaires de Dathomir se nomment «Les Frères de la Nuit», et ils sont sous le contrôle des puissantes «Sœurs de la Nuit», qui pratiquent une forme unique de magie noire basée sur la Force. Ce qui les rend si charismatiques, c'est aussi le fait que, selon Star Wars Wiki, la majorité des Zabraks portent «des tatouages

faciaux, souvent révélateurs de liens familiaux». Il s'agit notamment de fines lignes reçues au cours de rites de passage.

Les Sœurs de la Nuit sont un ordre ancien installé sur la planète Dathomir. source: dr

Dark Maul se fait «réparer» auprès des soeurs. Vidéo: YouTube/Mecha Salesman

Dans les précédentes séries animées, on avait adoré plonger dans la jeunesse de Maul, et comprendre un peu mieux le fondement de ses liens claniques. Qui sait, Maul opérera peut-être un nouveau retour aux sources dans Shadow Lord.

Pour ceux qui veulent pousser le sujet. Vidéo: YouTube/Star Wars Theory

C'est un incroyable stratège

«Mon...apprenti», susurrait Maul de sa voix doucement venimeuse aux oreilles du jeune Ezra. Maul est, au fond, un gars qui joue collectif, comme on a pu vraiment le découvrir dans The Clone Wars. Tout ce qu'il veut, c'est avoir un apprenti à maltraiter former, ou un peuple à écraser protéger. Tout ça pour l'aider à exécuter ses sombres desseins, notamment pour se venger de Obi-Wan, qui est déjà passé à autre chose depuis longtemps, le bougre.

Maul n'est pas seulement un maître de la manipulation; sa force physique et son usage de la force finissent par mettre tout le monde d'accord, de Mandolore, dont il s'est brièvement emparée, aux Hutts et autres syndicats criminels, qu'il a temporairement forcés à rejoindre l'alliance qu'il a fondée, le Shadow Collective.

Il est carrément devenu la figure de proue du crime galactique. Tout ça prouve que Maul est un personnage à garder à l'oeil; il a une volonté aigüe de mettre en place de grands projets humanitaires, et il est définitivement team-oriented. Un gars qu'on veut dans son équipe, et qui mérite une multitude de spin-off!

Les travaux de groupe selon Dark Maul. Vidéo: YouTube/Mr Shadows

Sans oublier que Maul est doté d'un certain sens de la famille; il a d'abord pris son frère Savage Oppress sous son aile, avant que son regard ne finisse par se poser sur Ezra Bridger, qu'il désire recruter comme son apprenti. On est très déçu que le duo Sith-apprenti Maul-Ezra n'ait jamais vu le jour. Mais la série à venir pourrait bien assouvir notre soif de voir des esprits purs se faire corrompre. On ne rêve que d'une chose: se délecter des alliances et des machinations ourdies par l'esprit du machiavélique Dark Maul.