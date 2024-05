21 voisins qu'on aimerait avoir en face de chez soi

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

Plus de «Divertissement»

Avoir des voisins inspirants et marrants, ça n'est pas donné à tout le monde. Voici 21 photos qui montrent à quel point certains d'entre eux peuvent avoir de bonnes idées.

Voici les 10 personnes avec le QI le plus élevé

Les plus lus

J'ai regardé «Super Rich in Korea» et ça m'a glauqué

Cette télé-réalité Netflix suit un groupe de riches personnes vivant en Corée du Sud. Ils étalent leurs richesses et n'hésitent pas à donner le prix de tout ce qu'ils possèdent.

Des gens blindés qui étalent leur fortune comme du caviar sur un blini, c'est l'un des créneaux de Netflix depuis plusieurs années. Il y a eu Bling Empire à Los Angeles, Dubai Bling à Dubaï et désormais, il y a Super Rich in Korea (Super Riches en Corée), basé principalement à Séoul. On suit la vie d'un groupe de personnes pour qui le dicton «Pour vivre heureux, vivons cachés» n'existe pas. Au contraire, certains d'entre eux vont jusqu'à donner le prix de chaque objet qu'ils possèdent.