Les Etats-Unis ont 248 ans! 26 photos bizarres pour les célébrer

Le pays de l'Oncle Sam ne laisse pas indifférent. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre: les Etats-Unis comptent leur lot de trucs étranges et bizarres. En voici quelques-uns.

Il y a 248 ans, le 4 juillet 1776, les délégués des Treize Colonies (un peu d'histoire ici) adoptaient leur Déclaration d'indépendance, fondant ainsi les États-Unis d'Amérique. Happy Birthday!

Et depuis cette date, les Américains ne cessent de surprendre. Ce pays, qui compte nombre de décors magnifiques et dont l'histoire est riche, est aussi un spécialiste des... choses plutôt bizarres. Et des choses bizarres, vous allez en voir pas mal en scrollant sur la suite de cet article. Let's go!

Les Etats-Unis résumés en une seule image: une chaise «American eagle» de taille XXXXXXL.

Pour que les petits américains ne soient plus nuls en géo:

C'est surtout pour celui-ci qu'on vous montre l'image:

«Drapeau rebelle». C'est-à-dire: des Etats confédérés sécessionnistes.

«La crème solaire? Ce truc communiste, là?»

Six pieds = une vache. Pourquoi pas, au final, quand on compte en «pouces» et en «jardins»?

Raisonnement américain.

«Je suis pro-pétrole. Mon camion ne roule pas à la poussière magique et à la pisse de licorne».

«Le Deuxième amendement me donne le droit à l'autodéfense au lance-roquette»

Et si vous vous posiez la question: oui, c'est un vrai lance-roquette. Qui tire des vrais missiles. Qui explosent vraiment. L'histoire se trouve ici. 'Murica, f... yeah.

La nourriture la plus américaine de tous les temps:

Un petit gâteau Twinkies au goût de «sandwich au beurre de cacahuètes et au concombre».

Ce McDo fait face à un centre d'amaigrissement.

On rigole de cette image très américaine, mais les deux ne sont pas incompatibles. Image: imgur

De l'aigle à tête blanche en boîte 🦅 Euh... miam?

Voilà qui devrait faire pleurer tous les défenseurs des animaux. Image: IMGUR

Il s'agit en fait d'une peluche très choupi:

Ce patriotisme, ça fait chaud au cœur.

Des grosses couilles pour bien épauler votre AR-15? God bless America.

Oui, des fois il faut dire les choses telles qu'elles sont. Désolé si on vous a choqués. On vous aime. 🖤 Image: imgur

La vinaigrette, une boisson comme une autre? Vive le capitalisme.

«J'aime les pick-ups, la guerre de Sécession et faire mon shopping sur un kart parce que mes jambes sont trop lourdes.»

«Liberté américaine»

«Fabriqué en Chine»

Faut-il vraiment en dire plus? Image: imgur

Vous avez déjà vu ça dans un autre pays?

Le must-have du 4 juillet: «Regardez les feux d'artifice en 3D»

Un biker américain moyen, fusil d'assaut dans le dos.

Ils sont si créatifs ❤️

Rappel historique: «Vainqueur des deux guerres mondiales»

Pour ceux qui n'ont pas ouvert un livre d'histoire depuis longtemps. Image: imgur

Tous les fans du Deuxième amendements et du Midwest mangent leur maïs grâce à ce petit M16.

Non, ce n'est pas un stand de vente de drapeaux...

...mais un Américain très fier de l'être.

«L'Amérique est le meilleur pays de la nation»

Oui, c'est même un des pays mondiaux du globe. Image: imgur

Un pays de belles valeurs, bien ancrées: «La patrie ‧ le bétail ‧ les putes»

«Gender Reveal Party», façon Floride.

Une casquette assortie à la façon dont il porte son masque.

Un enfant américain typique le dimanche:

