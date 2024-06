Les festivals sont de retour! Voici de quoi vous mettre dans l'ambiance

Paléo, Montreux Jazz, Venoge, Frauenfeld, Gampel, Gurten...avez-vous pris vos billets?

Mais pourquoi, chaque année, on se réjouit comme des gosses de retrouver les festivals, son enfilade de tentes et de scènes en plein air?

C'est simple, c'est là-bas qu'on retrouve nos âmes de gosse, et qu'on s'enfile autant de bières que de situations incongrues. Allez, pour vous plonger dans l'ambiance, on vous a sélectionné une vingtaine de clichés qui vous rappelleront pourquoi les festivals, c'est une cour de récré géante qu'on adore retrouver.

Ouééééé! Cool! C'est à nouveau l'heure des festivals de musique!

Il y a toujours cette personne dans les festivals en plein air.

Ah non, là, c'est autre chose... Image: x/twitter

Vos chaussures après une semaine de Paléo

On prie pour qu'il ne pleuve pas toute la semaine du festival...

Il a tout compris.

Encore plus confortable qu'un lit...

Quand vous êtes fatigué et trop paresseux pour monter votre tente.

Si vous trouvez le méga-flemmard du camp, prévenez-nous!

Quand vous commandez votre tente chez AliExpress et que vous n'avez pas fait attention aux dimensions.

Peut-être qu'il cherche juste son oeuf.

Image: reddit

Ou peut-être qu'il a perdu ses lentilles de contact.

On va voir de tout, et surtout du n'importe quoi.

Au début, c'était drôle. Puis il a été oublié.

C'est ce qu'ils disent.

Voulait-il sortir du festival...ou y entrer sans billet?

Si c'est la dernière option, il avait pris soin d'enfiler la bonne tenue!

Que faire si vous oubliez d'apporter un décapsuleur au festival?

On va enfin voir nos idoles pour de vrai

Elle est un si bon public.

Oops.

Un petit et triste rappel: les chemises comme celle-ci étaient autrefois branchées.

Désormais, le texte a été remplacé par: «Good Girls go to Heaven, Bad Girls go to Ibiza».

Dans les campings, on pourra attraper toutes sortes de Pokémon.

«Je viens de croiser ce type qui se faisait passer pour une tortue en train de manger un morceau de pain.»

Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas: Jésus voit tout.

Pensez au staff des festivals, svp...

...et à tous les volontaires aussi bourrés que les festivaliers.

Allez, c'est l'heure de prendre la route! Passez une belle saison des festivals!

Image: reddit

Bonus

Parce que faire la fête, c'est du «pur love» <3

(Oubliez pas de vous protéger). Image: imgur

