27 fails de construction hilarants

Vous savez, quand on dit: cette personne n'est pas la chips la plus croquante du paquet? Il se trouve que ceux-là n'ont pas poussé la réflexion trop loin au travail. Pour notre plus grand...bonheur.

Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est où mène cette porte!

Au moins, cet employé sait improviser.

Nous espérons simplement qu’il s’agit d’une sorte d’installation artistique. 😅

Non, les vitres ne deviennent pas opaques quand on va aux toilettes. C'est bien le problème!

Il vaut mieux bien s'entendre avec ses voisins.

On se demande ce qui se passera lorsque la porte s'ouvrira?

Qu'est-ce qui est venu en premier, la maison ou le lampadaire?

L'extracteur de vapeur le plus cheap de l'univers.

Il a tiré le meilleur parti de la situation.

La logique a quitté la pièce.

Cela rend les rues définitivement plus calmes.

Au moins, ils sont arrivés jusqu'au bout.

Rule no 7: Ce qui ne convient pas sera adapté.

Cela semble un peu compliqué.

Ce n’est pas stupide si ça marche.

Convient uniquement aux petites entreprises...et aux petits besoins.

Lorsque l'entreprise de plomberie veut simplement vous faire payer cher les matériaux.

Et alors? Un peu d'escalade ne pose aucun problème.

Tant que ça marche.

Le chemin le plus rapide.

Le parocours fitness le plus dangereux au monde.

Un petit mètre sur la gauche et tout aurait été bien.

Oui mais booon...Qui a encore besoin d’intimité, de nos jours?

Problème vu, reconnu et résolu.

Parfait, vous pouvez vous raser directement sous la douche.

Ne faites pas ça. Image: instagram

Ok, ça a l'air vraiment amusant.

La chance d’installer correctement les escaliers était de 50/50.

Avez-vous déjà vu un fail de construction? Postez-le dans les commentaires !

(smi)