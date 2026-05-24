Voici le joyau italien que les Suisses oublient à tort

A Aoste, vous pouvez profiter de la vue sur les Alpes un Aperol Spritz à la main. Image: Archivio Regione Autonoma Vallée d'Aoste

Coincée entre les géants alpins et longtemps ignorée des touristes suisses, Aoste cumule pourtant tout ce qui fait rêver de l’Italie: bons vins, piazzas animées, cuisine généreuse et patrimoine romain spectaculaire. La petite ville surprend bien plus qu’elle ne veut bien le laisser croire.

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Plus de «Divertissement»

Juste avant la fermeture des magasins, un samedi, précisément au moment où les touristes réalisent qu’ils veulent encore acheter du fromage Toma ou du lardo d’Arnad, la vendeuse de l’épicerie fine «Alpenzu» laisse tomber une bouteille de génépi sur les pavés. La masse jaunâtre de la liqueur s’étale en cherchant son chemin. La signora de la boutique voisine, où l’on vend du thon et de l’huile d’olive, se prend la tête entre les mains avant de venir lui prêter secours.

Quelques mètres plus loin, à l’œnothèque «Decanter», personne n’a remarqué le drame. Au contraire. Ici, hommes et femmes prennent la pose dans un calme absolu, sirotant des cocktails avec un air faussement blasé. Ceux qui accordent de l’importance aux vins locaux, comme les cépages autochtones «Fumin» ou «Petit Rouge», sont également au bon endroit et se voient servir les verres en fonction.

L’ambiance est plus joyeuse au «Cave Valdotaine», au coin de la rue. A 19 heures, Aoste y célèbre le samedi soir dans les éclats de rire. Le voisin de comptoir commande du vin mousseux et emporte directement la bouteille à sa table de trois personnes, tandis que la bière Grand-Saint-Bernard coule à flot des tireuses. Sur les plateaux d’apéritif (offerts), on trouve du fromage régional et du boudin: un salami rouge valdôtain farci de pommes de terre et de betteraves.

Ce salami nous rappelle que notre séance de shopping n'est pas terminée: il manque du fromage et des raviolis. Chez «Punto Pasta», on en trouve même fourrés au boudin. En plein centre-ville, le visiteur découvre à Aoste ce genre de bijoux. Les meilleurs restaurants, eux aussi, se trouvent eux aussi dans la zone piétonne. A Aoste, tout semble fait pour faciliter la vie des touristes.

Côme et Aoste

Alors que les Suisses prennent d’assaut les villes italiennes frontalières, vont chez le coiffeur à Domodossola, Chiavenna ou Côme et connaissent tous les bons plans restaurants, Aoste reste un angle mort. Est-ce dû au manque de liaison ferroviaire directe? Il existe tout de même un FlixBus direct depuis Genève. Ou s’agit-il de jalousie, parce que depuis les piazzas d’Aoste, les sommets de plus de 4000 mètres sont plus beaux que depuis bien des cimes suisses?

La station de Pila transforme en tout cas Aoste en impressionnant domaine skiable. A peine le meilleur cappuccino de la ville dégusté sur la piazza du légendaire Paolo Griffa, on passe en seulement 30 minutes de 583 mètres à 2723 mètres d’altitude. Là-haut, tous les sommets imaginables se dévoilent, Cervin et Mont-Blanc compris. La station d’arrivée est splendide et la cuisine y est maîtrisée à la perfection: au buffet du restaurant, on propose même des spécialités locales comme du sanglier ou des crespelle alla Valdostana.

Après avoir à peine savouré un cappuccino au légendaire Paolo Griffa sur la Piazza dans la vallée, vous arrivez en 30 minutes au sommet de la station de montagne de Pila, à 2723 mètres. Image: Archivio Regione Autonoma Vallée d'Aoste

De retour dans la vallée, on plonge dans la ville. Malgré ses seulement 33 000 habitants, Aoste offre presque tout ce qui nourrit les envies d’Italie des Suisses, avec en prime une histoire passionnante. Rien d’étonnant: quiconque voulait rejoindre la France ou le nord de l’Europe depuis Turin via le Grand-Saint-Bernard devait, et doit encore, passer par Aoste. Les Romains y étaient donc naturellement très présents.

Le spectaculaire mur de scène de 22 mètres de haut du théâtre romain a été préservé. Image: Archivio Regione Autonoma Vallée d'Aoste

Un long tronçon des remparts romains, les tours de garde, le théâtre romain et les portes de la ville peuvent être découverts lors d’une promenade aussi agréable qu’instructive. Du théâtre romain subsiste notamment l’impressionnant mur de scène haut de 22 mètres.

Il ne faut surtout pas manquer la visite du cryptoportique souterrain et de ses galeries voûtées: la plus longue s’étend sur 87,10 mètres dans l’obscurité. Quant à sa fonction exacte, les historiens s’interrogent encore aujourd’hui. Peut-être servait-il de sorte de «zone de contact» entre le sacré (le temple et autres lieux religieux) et le profane (le forum).

Un gigantesque spectacle à ciel ouvert

Personne n’est obligé de rester enfermé entre les murailles de la ville. Cinquante kilomètres plus bas, dans la vallée, un nouveau spectacle attire immanquablement le regard: la forteresse de Bard, un monstre fabuleux. Lorsque Napoléon arrive à l’été 1800 avec 40 000 soldats, seuls 400 hommes vivent dans le château et résistent farouchement à l’écrasante supériorité ennemie. En vain. La forteresse est détruite. L’immense construction que l’on voit aujourd’hui a été bâtie ensuite.

Quiconque dispose de moins de trois heures pour visiter la forteresse de Bard doit se dépêcher. Ce serait dommage. Image: Archivio Regione Autonoma Vallée d'Aoste

Aujourd’hui, quiconque ne réserve pas au moins trois heures pour la visite devra traverser le site au pas de course tant il y a à voir. Des expositions temporaires ambitieuses complètent le permanent «Musée des Alpes» ou encore le musée pour enfants. Lors de notre visite, un Caravage venu de Rome avait même trouvé sa place dans la forteresse. En contrepoint, Hulk et Captain America se tiennent dans un coin, rappelant le tournage ici de «Avengers: Age of Ultron».

Pour reprendre son souffle ou manger un morceau, on peut s’arrêter dans le charmant village qui grimpe le long du rocher au pied de la forteresse. L’étonnamment bon restaurant du château propose lui aussi les spécialités de la vallée d’Aoste accompagnées de vins assortis. Et ceux qui veulent réellement tout découvrir de cette forteresse devraient prolonger leur visite sur deux jours, réaliser un rêve d’enfance et passer la nuit dans l’une des onze chambres de l’hôtel du château.

La fontina est un élément important de la cuisine d'Aoste. Image: Archivio Regione Autonoma Vallée d'Aoste

Retour à Aoste, en passant devant le lieu du drame au génépi, puis direction l’un des beaux restaurants de la ville. La liqueur répandue sur les pavés ne mérite pas qu’on la regrette, contrairement aux vins locaux qui réservent de magnifiques découvertes.

Et il serait dommage de se priver des surprises de la cuisine locale: le fromage fontina, les costolette alla Valdostana ou encore la polenta concia. Mais mieux vaut bien répartir ces plats riches en calories, voire les partager, car ces piatti rappellent une chose: nous sommes à la montagne — ou presque.

C’est précisément cet entre-deux qui rend Aoste si séduisante et digne d’être visitée.

Aoste et ses environs À ne pas manquer

-Vieille ville d'Aoste, comprenant des vestiges romains et la cathédrale-Portique de la crypte

-Sant'Orso (fresques dans le grenier et le cloître avec des colonnes remplies d'histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament)



Achats

-Punto Pasta (raviolis, tortellis et lasagnes)

-Nicoletta, fromages, etc.

-Alpenzu: produits locaux en tous genres

-Lou Dzeut: tissage de chanvre (écharpes, sacs, robes), dans le village de Donnas



Boissons/Nourriture

-Decanter (bar à vin chic)

-Cave Valdotaine (bar populaire et parfois animé dans la cour)

-Paolo Griffa (meilleur café de la ville)

-La Grenette (cuisine locale élégante)

-Trattoria di Montagn (Bar à vin, cuisine locale de grande qualité)

-Da Nando (Osteria proposant des spécialités et des vins locaux)



Hébergement

-Hôtel Duca D'Aosta (Bel hôtel 4 étoiles en centre-ville)

-Domaine Valleise (maison historique élégamment rénovée au milieu des vignes)



Excursions

-Station de montagne de Pila (téléphérique et repas 3 plats au bistro panoramique: 68 €, sans repas: 38 €)

-Forteresse de Bard

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