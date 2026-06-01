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Voici ce que la rédaction préfère dans les vacances

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Dormir, atterrir, ne rien faire: voici ce que les vacances ont de meilleur, selon watson.Image: ebay

Le vrai bonheur des vacances? La rédaction de watson a sa petite idée

Il a fallu plusieurs siècles avant que les vacances servent au repos. Aujourd’hui, elles invitent surtout au calme, à la détente et au renouveau. Une façon d’échapper au quotidien. Mais, dans le fond, qu'est-ce qui rend les vacances si savoureuses? Voici les réponses de membres de la rédaction de watson.
01.06.2026, 09:3101.06.2026, 09:31

...Et elles fleurent bon le soleil et la crème solaire.

«Ce que j'aime par dessus tout en vacances c'est désactiver les notifications de l'agenda et prendre le temps. Et puis les terrasses, surtout les terrasses»
Jonathan Zalts
«La playlist de l'été. En général, je commence à la préparer au printemps, elle devient mûre vers le mois de juin et continue de se remplir jusqu'en septembre. Parfait pour les balades ou déplacements en voiture, les trajets en train et les fêtes de l'été. Idéalement: un mélange pop-électro acidulé, des musiques fun, un truc qui doit mettre les gens de bonne humeur dès la première chanson.»
Alexandre Cudré
«Le chaud, le sable qui crisse dans les cheveux et dans le maillot, l’odeur de l’après-solaire Nivea, le chlore de la piscine, un bon cocktail en fin de journée. Ah, et les fruits de mer, évidemment! 🦐»
Marine Brunner
«Ce que je préfère en vacances, c'est que les calories ne comptent pas, l'argent non plus (d'ailleurs dès qu'il faut faire une conversion d'une monnaie à une autre, mon cerveau s'éteint) et qu'il est presque acceptable de commencer l'apéro à n'importe quelle heure. Un café, un rosé piscine, la vie qu'on mérite.»
Margaux Habert
1) Avoir le pied qui dépasse d'un hamac avec la claquette suspendu à une orteille et une douce brise qui caresse mon front pendant que regarde la lumière qui filtre à travers les feuillage dans l'aphasie la plus totale, la bande-son étant le bruit blanc de l'eau.

2) Sinon rouler en cabriolet en écoutant de la musique, l'aventure devant, les cheveux dans le vent.
Saïnath Bovay
Retro Postkarte Strandferien
«Beaucoup rêvent de passer leurs journées allongés sur une plage; autrefois, c’était le destin des naufragés»: Ces paroles pleines de sagesse sont celles du théologien suisse Walter Ludin.Image: ebay
«L'atterrissage. Quand les heures de torture dans ce cylindre d’alu volant à 10 000 mètres d’altitude avec trop peu de place pour les jambes sont enfin derrière. Quand on quitte ce nid à microbes, soit par la passerelle télescopique, soit – encore mieux – par un escalier qui descend sur tarmac, et qu’on pose le pied sur un sol étranger pour la première fois. Est-ce que je suis le seul à ressentir ça, ou ce moment est-il unique à chaque fois? Je n’arrive pas vraiment à décrire cette impression sensorielle. Une odeur? La pression atmosphérique, l’humidité de l’air? Quelque chose a changé – on sent qu’on n’est plus chez soi. Que la vie quotidienne est désormais bien loin – du moins jusqu’à ce que les vacances se terminent et qu’elle nous rattrape inévitablement»
Lucas Zollinger
«Manger, profiter et ne rien faire. Quitte à tomber dans la paresse? Evidemment – c’est précisément à ça que servent les vacances»
Madeleine Sigrist
«Ce que j’aime, c’est le calme qui s’installe après environ 24 heures. Le premier jour, les enfants sont des espèces de créatures surexcitées: tout est nouveau, stimulant, il leur reste encore de l’énergie malgré le trajet, tout doit sortir. Chez mon mari et moi, c’est exactement l’inverse: batterie à plat après le voyage, l’organisation, la découverte d'un nouvel endroit, les courses pour trouver à manger, etc.
Après environ 24 heures (parfois même 48…), une autre routine finit doucement par s’installer, c'est le retour au calme (par moments), des rituels apparaissent et, soudain, la maison et le quotidien semblent très loin. Presque comme une nouvelle vie qu’on a le droit de vivre pendant un temps limité»
Nadine Sommerhalder
Retro Postkarte Strandferien
«Il y a tellement de choses qui me déplaisent en vacances que je m’y sens comme chez moi», disait autrefois l'écrivain allemand, Elmar Kupke.Image: ebay
«Clairement, à 100% et sans aucune hésitation: dormir. Ou encore mieux: aller se coucher avec la perspective de pouvoir lire longtemps. Cela implique évidemment qu’il ne faut jamais rien prévoir tôt le matin pendant les vacances – ce qui devrait de toute façon être absolument interdit. Bon, depuis qu’on a un enfant, les choses ont un peu changé, mais nous faisons tout notre possible pour en faire une grande dormeuse»
Lara Knuchel
«Beaucoup de Suisses partent pour se convaincre que c’est chez soi qu’on est le mieux. Moi, au contraire, je suis heureux de pouvoir enfin m’éloigner de tout ça»
Peter Blunschi
Retro-Postkarte Ferien
Karlheinz Karius, auteur, publicitaire et penseur à ses heures, résume la chose ainsi: «Les vacances: exister plutôt qu’être là.»Image: hippostcard
«Le premier dîner après la première journée au bord de la mer. Toute la famille est épuisée, mais heureuse. On se réjouit du repas et on se demande s’il sera bon. Devant moi, une jolie petite bière, et en face, une compagne encore plus jolie. Les enfants racontent leur journée et leurs projets pour le séjour, tandis qu’une vague de satisfaction envahit mon corps, comme les vagues sur la plage qui emportent le stress du voyage et des semaines de travail précédentes. Il n’y a presque rien de meilleur»
Patrick Toggweiler
«Il y a beaucoup de choses que j’aime, mais ce que je préfère tout particulièrement, c’est la routine du soir après la plage: rentrer après une journée ensoleillée au bord de la mer, profiter d’une longue douche, prendre un apéritif sur le balcon… puis partir en ville après s’être préparée, flâner dans les petites ruelles, découvrir de nouveaux endroits, bien manger et simplement savourer cette ambiance si spéciale des soirées d’été»
Livia Jeger
Retro-Postkarte Strand
«Les vacances commencent quand les pieds se balancent dans la mer et le cœur dans le ciel», estime Ruth W. Lingenfelser, qui travaille par ailleurs comme secrétaire, poétesse et auteure.Image: hippostcard
«Le retour. Quand les enfants se précipitent dans la maison et redécouvrent leurs jouets comme s’ils avaient disparu depuis 300 ans. Même si la mer, ce n’est pas mal non plus»
Anna Rothenfluh

Et vous, alors? Que préférez-vous de vos vacances?

Dites-nous tout en commentaire!

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

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