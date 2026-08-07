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Cinéma

Les cascades de Spider-Man sont bien plus réelles qu’on ne l’imagine

Vidéo: watson

Il le fait pour de vrai

Derrière les acrobaties spectaculaires de Spider-Man: Brand New Day se cache une technique étonnamment simple. Pour donner à Tom Holland l’impression de se balancer de toile en toile, les équipes de Marvel ont installé… de véritables balançoires.
07.08.2026, 16:5607.08.2026, 18:09

A l’écran, Spider-Man semble défier les lois de la gravité en se propulsant d’un gratte-ciel à l’autre. Mais sur le plateau de Spider-Man: Brand New Day, une partie de cette magie repose sur un accessoire que l’on associe davantage aux places de jeux qu’aux superproductions hollywoodiennes.

Une vidéo des coulisses montre Tom Holland et sa doublure suspendus à d’immenses balançoires, utilisées pour reproduire le mouvement caractéristique du super-héros lorsqu’il tisse sa toile et se balance au-dessus des rues de New York.

Vidéo: watson

Le principe est simple: au lieu de demander aux acteurs d’imaginer entièrement leurs déplacements devant un fond vert, les cascadeurs les mettent réellement en mouvement. Les effets visuels viennent ensuite effacer les câbles et les structures de soutien, tout en ajoutant les toiles, les immeubles et les vertigineuses perspectives de Manhattan.

Il s'est «déshydraté» pour devenir Spider-Man

Ce choix s’inscrit dans une volonté du réalisateur Destin Daniel Cretton de privilégier, autant que possible, des effets pratiques. Le film a notamment recours à de nombreux décors construits en studio afin de donner davantage de poids et de réalisme aux scènes d’action. Ce faisant, il a superbement ignoré un conseil du réalisateur des trois volets précédents, qui jugeait «peu esthétique» de voir quelqu'un se balancer au bout d'une corde.

De quoi rappeler qu’à Hollywood, les technologies numériques les plus sophistiquées continuent souvent de s’appuyer sur des astuces… presque enfantines. (mbr)

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Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

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Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
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Video: watson
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