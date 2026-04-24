25 choses bizarres qu'on ne voit que dans les aéroports

Nous partons en vacances pour vivre quelque chose de nouveau. Mais souvent, le dépaysement commence dès notre arrivée à l'aéroport.

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Vous avez déjà vécu de longues attentes à l'aéroport? Si c'est le cas, vous avez certainement déjà assisté à des scènes improbables. Les gens sont si fascinants à observer! Vous ne nous croyez pas? Alors, regardez les images suivantes.

A la recherche perpétuelle d'une position de sommeil confortable.

Lorsque le vol a du retard et que vos provisions décongèlent lentement.

Oui, il mange des légumes surgelés. Image: imgur

Parce que personne ne sait exactement ce qui doit être passé au scanner et ce qui ne doit pas l'être.

Même les laisses ne sont pas d'une grande aide.

Je me demande si l'on gagne une valise avec ce zéro.

Viva Las Vegas!

De quel aéroport s'agit-il?

Nous, on parie sur la Nouvelle-Zélande. Parce que de nombreuses scènes du Seigneur des anneaux y ont été tournées.

L'hospitalité est différente là-bas...

«Prendre les bagages des étrangers. Pas de frais.»

Nous espérons juste qu'elle aura assez d'air.

110% d'engagement au travail.

On dirait que quelqu'un ne fait pas confiance à la cuisine de l'avion.

Devinez qui n'aura rien pour Noël cette année ?

«Bon retour à la maison après la prison».

«Nous savions que tu n'avais pas tué et mangé tous ces gens».

Qui se sent visé?

«Lounge pour les vieux infirmes, les invalides et les femmes enceintes.»

Le deuxième en partant de la droite a probablement tiré la paille la plus courte.

Il est assis sur la table entre les chaises.

On se demande comment ils vont passer le contrôle de sécurité.

Non, Severus Rogue n'est pas mort...

Une action créative d'Amnesty International. Le survêtement peut toutefois susciter des discussions à l'aéroport. 😅

Le moment où l'on accepte son destin.

Cette compagnie aérienne semble aimer les jeux de mots.

... sur les Beastie Boys.

On dirait que quelqu'un revient d'un voyage qui a changé sa vie.

Important pendant les longs voyages: toujours choisir des vêtements dans lesquels l'on se sent à l'aise.

Alors, plus d'en-cas avant le vol...

«Il est strictement interdit de manger des tapis.»

Cela donne encore plus envie de partir en vacances.

Note de style: 9,5 sur 10.

Personnel de bord: «Mesdames et Messieurs, en raison de circonstances imprévues, notre départ est retardé de quelques minutes.»





Les circonstances imprévues:

(smi)