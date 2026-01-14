assez dégagé-2°
9 illusions d’optique qui vont vous retourner le cerveau

De la torture. Oui, on parle bien de torture.
14.01.2026, 05:3614.01.2026, 05:36
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Certaines personnes (dont l’autrice de ces lignes) ont frôlé le désespoir face à ces images déroutantes et mis beaucoup plus de temps à comprendre ce qu’elles voyaient qu’elles ne l’admettront jamais publiquement.

Allez, à votre tour! C'est partiiii!

Voyez-vous immédiatement ce qu’il y a sur cette photo?

Optische Täuschung
Image: userinput

C’est bluffant… et même un peu angoissant de voir à quel point notre cerveau peut être manipulé.

Il est donc temps de passer à quelques autres illusions d’optique qui circulent actuellement sur le Net. Toutes devraient t’occuper l’esprit pendant un bon moment aujourd’hui.

Votre cerveau va vous faire croire que ces deux éléments se rapprochent et s’éloignent l’un de l’autre.

GIF animéJouer au GIF

Ils ne perdent pas non plus leur forme à la fin. C’est complètement fou.

Ces lignes sont parfaitement horizontales et ne bougent absolument pas. Si, si, vraiment.

Optische Täuschungen
Image: instagram/jerryscience

Ou alors ici: les bandes bleu foncé sont droites et parallèles.

Die krassesten optischen Täuschungen
Image: reddit

A peine la vidéo arrêtée, «l’épée» disparaît.

No matter when you pause the video, the sword will vanish suddenly
byu/Disconfirm inillusionporn

Si la vidéo intégrée ne fonctionne pas, voici le lien vers la publication originale sur Reddit.

Et soudain, La Nuit étoilée de Vincent van Gogh se met à bouger.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Fixez le centre de l’image du haut pendant environ trente secondes, puis regardez celle du bas.

Est-ce que cela fonctionne aussi avec un Pepsi?

Optische Täuschungen
Image: reddit

Dans cette image, il n’y a pas de rouge. Le cerveau reconstitue la couleur. L’image est composée uniquement de bleu clair, de noir et de blanc.

Même phénomène avec une autre image:

Coole Optische Täuschung: Cola Dose
Image: reddit

Non. Toujours pas de rouge.

Die krassesten optischen Täischungen
Image: reddit

Tout au plus, dans la tête.

Dans quel sens tourne cette roue?

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Inutile d’essayer d’y répondre.

En lien avec l’image de départ et les fourchettes: que voyez-vous ici?

Indice: il ne s’agit pas d’une image générée avec MS Paint, mais de quelque chose de très saisonnier.

Optische Täuschung
Image: reddit

Et pour terminer, un message destiné à nos utilisatrices et utilisateurs préférés:

Optische Täuschungen
Image: reddit

Bonus

Cette image dans laquelle, en principe, rien ne devrait sembler étrange.

Optische Täuschungen
Image: instagram

On a l’impression qu’un effet de flou de mouvement touche les tasses, mais ce n’est pas le cas.

(sim)

Parce qu'elle est partout, voici des images générées par IA

1 / 12
Parce qu'elle est partout, voici des images générées par IA
Un Trump généré par l'IA, en pleine séance d'Ayahuasca dans la jungle.
source: reddit
