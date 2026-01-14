9 illusions d’optique qui vont vous retourner le cerveau

De la torture. Oui, on parle bien de torture.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Certaines personnes (dont l’autrice de ces lignes) ont frôlé le désespoir face à ces images déroutantes et mis beaucoup plus de temps à comprendre ce qu’elles voyaient qu’elles ne l’admettront jamais publiquement.

Allez, à votre tour! C'est partiiii!

Voyez-vous immédiatement ce qu’il y a sur cette photo?

Image: userinput

C’est bluffant… et même un peu angoissant de voir à quel point notre cerveau peut être manipulé.

Il est donc temps de passer à quelques autres illusions d’optique qui circulent actuellement sur le Net. Toutes devraient t’occuper l’esprit pendant un bon moment aujourd’hui.

Votre cerveau va vous faire croire que ces deux éléments se rapprochent et s’éloignent l’un de l’autre.

Ils ne perdent pas non plus leur forme à la fin. C’est complètement fou.

Ces lignes sont parfaitement horizontales et ne bougent absolument pas. Si, si, vraiment.

Ou alors ici: les bandes bleu foncé sont droites et parallèles.

A peine la vidéo arrêtée, «l’épée» disparaît.

Si la vidéo intégrée ne fonctionne pas, voici le lien vers la publication originale sur Reddit.

Et soudain, La Nuit étoilée de Vincent van Gogh se met à bouger.

Fixez le centre de l’image du haut pendant environ trente secondes, puis regardez celle du bas.

Est-ce que cela fonctionne aussi avec un Pepsi?

Dans cette image, il n’y a pas de rouge. Le cerveau reconstitue la couleur. L’image est composée uniquement de bleu clair, de noir et de blanc.

Même phénomène avec une autre image:

Non. Toujours pas de rouge.

Tout au plus, dans la tête.

Dans quel sens tourne cette roue?

Inutile d’essayer d’y répondre.

En lien avec l’image de départ et les fourchettes: que voyez-vous ici?

Indice: il ne s’agit pas d’une image générée avec MS Paint, mais de quelque chose de très saisonnier.

Et pour terminer, un message destiné à nos utilisatrices et utilisateurs préférés:

Bonus

Cette image dans laquelle, en principe, rien ne devrait sembler étrange.

On a l’impression qu’un effet de flou de mouvement touche les tasses, mais ce n’est pas le cas.

(sim)