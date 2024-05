14 mèmes qui décrivent parfaitement notre humeur quand on a faim

Avoir le ventre vide peut transformer le plus gentil de vos collègues en monstre irritable. La preuve en 14 mèmes.

Je me décrirais comme une personne très amicale, qui a besoin d'harmonie. Mais lorsque la faim se fait sentir - et qu'elle n'est pas satisfaite rapidement - mes bonnes manières et ma politesse laissent à désirer.

Peu importe si je suis en famille, ou si je suis dans le cadre du travail: si j'ai faim pendant une longue période, je peux devenir méchante. Mes réponses sont alors extrêmement brèves, mon visage s'allonge, et toute personne qui se trouve malencontreusement dans mon entourage va inévitablement finir houspillée.

Puis, quand j'ai avalé mes dizaines de bouchées salvatrices, je suis évidemment désolée de mon comportement passé.

Saviez-vous que ce sentiment porte un nom? Quand on se sent colérique parce qu'on a faim, on dit qu'on est «hangry» - un mix en anglais du mot hungry (faim) et angry (en colère).

Des études confirment d'ailleurs le lien entre la faim et le sentiment de colère - ce qui ne doit évidemment pas être une excuse pour adopter un comportement grossier juste avant midi.

Voici donc quelques mèmes qui montrent ce que c'est que d'être hangry.

Vous êtes prêts? LegoooOOOOooooo!!

Moi, remplissant la pièce d'énergie négative parce que j'ai faim.

Ce que dit ma copine: J'ai faim.

Ce qu'elle veut dire: Il te reste exactement 17 minutes avant que je ne me transforme en une personne complètement différente.



Moi, quand j'ai faim VS moi après avoir mangé.

La frontière est mince entre «je pourrais manger quelque chose à l'instant» et «je vais mettre le feu à cet immeuble si je ne trouve pas quelque chose à bouffer dans les 20 prochaines secondes».

Je m'excuse pour ce que j'ai dit quand j'avais faim.

Quand quelqu'un essaie d'être drôle en ma présence, mais que je n'ai pas encore mangé.

Cela pourrait très bien arriver (une deuxième fois):

Les quatre types de maux de tête.

Quand tu es «hangry» et que les gens te mettent à l'épreuve ...

Quand ta mère t'appelle pour le dîner, mais que le repas n'est pas encore prêt.

Lifehack: Lorsque vous avez faim, appuyez sur votre front pour réduire le sentiment de manque.

Quand vous pouvez enfin manger après avoir été «hangry».

Moi, recevant le prix de la «personne la plus dramatique quand elle a faim».

En résumé...

Pour Barbara. Qui était terrible quand elle avait faim, mais qui était sinon plutôt solide.