24 choses que seuls les mordus d'avion peuvent comprendre
C'est enfin le retour des mèmes d’aviation sur watson. Amusez-vous bien!
Entre comptes bancaires ruinés, blagues de cockpit et traumatismes liés aux longs-courriers, les pilotes ont développé un humour bien à eux. La preuve avec cette sélection de mèmes aéronautiques aussi absurdes que douloureusement réalistes.
Pilote pendant l’école de pilotage vs. pilote après avoir terminé l’école de pilotage
Ton compte bancaire avant la formation de pilote vs. après l’école de pilote
Quand tu voles seul pour la première fois
Ce que tu fais vraiment pendant la formation de pilote
Quand tu as épousé un pilote ou une pilote
Comment c’est vraiment quand tu as épousé un pilote ou une pilote
Comment les pilotes se voient eux-mêmes et comment tous les autres les perçoivent
Bonne chance, Bob!
Quand tu as un peu menti pendant l’entretien d’embauche
Tous les avions ne se valent pas…
Si les pilotes concevaient des voitures
Tu sais qu’un pilote est au volant quand…
Attention, alerte blague nulle!
On connaît tous cette situation un peu trop bien
Pourquoi les pilotes ne se saluent pas au travail
Des paroles vraies
Si les pilotes sont capables de mémoriser tous les boutons d’un avion, alors tu peux aussi utiliser ton simple clignotant.
Les pilotes comprendront
Quand tu réalises que le pilote était auparavant chauffeur de taxi
Quand les pilotes de chasse partent en vacances
Qui a dit qu’il n’existait pas de barbecue parfait?
A un moment, on s’est clairement trompés de direction…
Hélas, c’est correct à 100%
Pour les pilotes et les membres du personnel de cabine, ce n’est pas une question si anodine
Quand il/elle est clairement hors de ta ligue
Bonus:
Ce que pensent vraiment les membres du personnel de cabine lorsqu’ils te disent au revoir avec le sourire après un vol long-courrier épuisant
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