Quand tu arrives en retard au travail à cause des embouteillages du matin. Image: aviationhumor

24 choses que seuls les mordus d'avion peuvent comprendre

C'est enfin le retour des mèmes d’aviation sur watson. Amusez-vous bien!

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Entre comptes bancaires ruinés, blagues de cockpit et traumatismes liés aux longs-courriers, les pilotes ont développé un humour bien à eux. La preuve avec cette sélection de mèmes aéronautiques aussi absurdes que douloureusement réalistes.

Pilote pendant l’école de pilotage vs. pilote après avoir terminé l’école de pilotage

Ton compte bancaire avant la formation de pilote vs. après l’école de pilote

Quand tu voles seul pour la première fois

Ce que tu fais vraiment pendant la formation de pilote

Image: aviation memes

Quand tu as épousé un pilote ou une pilote

Comment c’est vraiment quand tu as épousé un pilote ou une pilote

Comment les pilotes se voient eux-mêmes et comment tous les autres les perçoivent

Bonne chance, Bob!

Quand tu as un peu menti pendant l’entretien d’embauche

Tous les avions ne se valent pas…

Si les pilotes concevaient des voitures

Tu sais qu’un pilote est au volant quand…

Attention, alerte blague nulle! Image: reddit

On connaît tous cette situation un peu trop bien

Pourquoi les pilotes ne se saluent pas au travail

Des paroles vraies

Si les pilotes sont capables de mémoriser tous les boutons d’un avion, alors tu peux aussi utiliser ton simple clignotant.

Les pilotes comprendront

Quand tu réalises que le pilote était auparavant chauffeur de taxi

Quand les pilotes de chasse partent en vacances

Qui a dit qu’il n’existait pas de barbecue parfait?

A un moment, on s’est clairement trompés de direction…

Hélas, c’est correct à 100%

Pour les pilotes et les membres du personnel de cabine, ce n’est pas une question si anodine

Quand il/elle est clairement hors de ta ligue

Bonus:

Ce que pensent vraiment les membres du personnel de cabine lorsqu’ils te disent au revoir avec le sourire après un vol long-courrier épuisant

Elle voit un fantôme dans l'avion Vidéo: watson