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24 mèmes que seuls les mordus d'avion peuvent comprendre

Quand tu arrives en retard au travail à cause des embouteillages du matin.
Quand tu arrives en retard au travail à cause des embouteillages du matin.Image: aviationhumor

24 choses que seuls les mordus d'avion peuvent comprendre

C'est enfin le retour des mèmes d’aviation sur watson. Amusez-vous bien!
15.05.2026, 05:3815.05.2026, 05:38
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Entre comptes bancaires ruinés, blagues de cockpit et traumatismes liés aux longs-courriers, les pilotes ont développé un humour bien à eux. La preuve avec cette sélection de mèmes aéronautiques aussi absurdes que douloureusement réalistes.

Pilote pendant l’école de pilotage vs. pilote après avoir terminé l’école de pilotage

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Image: aviationhumor

Ton compte bancaire avant la formation de pilote vs. après l’école de pilote

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Image: aviationhumor

Quand tu voles seul pour la première fois

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Image: aviationhumor

Ce que tu fais vraiment pendant la formation de pilote

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Image: aviation memes

Quand tu as épousé un pilote ou une pilote

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Image: boredpanda

Comment c’est vraiment quand tu as épousé un pilote ou une pilote

Pilot messaging his wife before landing
by u/LloydChrismukkah in shitposting

Comment les pilotes se voient eux-mêmes et comment tous les autres les perçoivent

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Image: siliconrepublic

Bonne chance, Bob!

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Image: instagram

Quand tu as un peu menti pendant l’entretien d’embauche

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Image: boredpanda

Tous les avions ne se valent pas…

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Image: aeroeng_memes

Si les pilotes concevaient des voitures

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Image: boredpanda

Tu sais qu’un pilote est au volant quand…

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Image: reddit

Attention, alerte blague nulle!

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Image: reddit

On connaît tous cette situation un peu trop bien

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Image: boredpanda

Pourquoi les pilotes ne se saluent pas au travail

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Image: reddit

Des paroles vraies

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Image: boredpanda

Si les pilotes sont capables de mémoriser tous les boutons d’un avion, alors tu peux aussi utiliser ton simple clignotant.

Les pilotes comprendront

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Image: boredpanda
Problèmes à répétition: faut-il avoir peur de Boeing?

Quand tu réalises que le pilote était auparavant chauffeur de taxi

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Image: boredpanda

Quand les pilotes de chasse partent en vacances

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Image: boredpanda

Qui a dit qu’il n’existait pas de barbecue parfait?

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Image: boredpanda

A un moment, on s’est clairement trompés de direction…

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Image: boredpanda

Hélas, c’est correct à 100%

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Image: aeroeng_memes

Pour les pilotes et les membres du personnel de cabine, ce n’est pas une question si anodine

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Image: boredpanda

Quand il/elle est clairement hors de ta ligue

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Image: boredpanda

Bonus:

Ce que pensent vraiment les membres du personnel de cabine lorsqu’ils te disent au revoir avec le sourire après un vol long-courrier épuisant

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gif: giphy

Vous aimez l'avion?

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Un coup de boost? Voici des animaux qui font n'imp
Ô rage, ô désespoir! Les animaux ont leur petit caractère mais savent surtout très bien jouer la comédie. Voici une complication clownesque comme on les aime.
Cute News, everyone!

On oublie la semaine qui s'est écoulée et on démarre la suivante avec des animaux qui font pas mal de bêtises, encore une fois.

Pour ça, on vous a fait une compil' d'animaux tous choux, tous doux, et un peu débiles aussi.
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