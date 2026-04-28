assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Une femme accouche en plein vol aux Etats-Unis

FILE - A Delta Air Line plane flies arrives at Salt Lake City International Airport, June 30, 2022, in Salt Lake City. A Delta flight from Detroit to Amsterdam was diverted to New York&#039;s Kennedy ...
L'événement est survenu dans un avion de la compagnie Delta Air Lines (image d'archives).Keystone

Une femme accouche en plein vol aux Etats-Unis

Un bébé a vu le jour lundi à bord d'un avion Delta Air Lines, entre Atlanta et Portland. L'appareil a dû atterrir d'urgence.
28.04.2026, 07:2328.04.2026, 07:23

Une passagère d'un vol de Delta Air Lines a accouché alors que l'avion se trouvait encore à une trentaine de minutes de sa destination finale, a indiqué lundi la compagnie aérienne américaine. L'appareil a fait un atterrissage d'urgence.

La femme enceinte avait embarqué vendredi à Atlanta, en Géorgie, (sud-est) pour un vol d'un peu plus de cinq heures vers Portland, dans l'Oregon (nord-ouest), avec une arrivée prévue vers 22h00 locales. Selon la compagnie aérienne, le nouveau-né, une fille d'après des médias américains, est né alors que l'avion avait encore environ une demi-heure de vol à effectuer.

24 trucs qui vous arriveront peut-être si vous partez en vacances en avion

«Nous remercions l'équipage et les bénévoles médicaux qui se trouvaient à bord d'être intervenus pour prodiguer des soins à une cliente à bord avant l'atterrissage à Portland», a précisé Delta dans une déclaration transmise à l'AFP, souhaitant «tout le meilleur à la nouvelle famille».

Des restrictions sur les grossesses

Des membres d'équipage ont porté assistance à la passagère, ainsi qu'un médecin et deux infirmiers qui faisaient tous trois partie des 153 passagers du vol DL478. L'avion transportait également deux pilotes et quatre hôtesses/stewards, qui suivent des formations pour faire face à ce genre de situation. Les services d'urgence au sol attendaient après l'atterrissage, qui s'est passé sans problème et a été traité en priorité par la tour de contrôle.

Des compagnies aériennes imposent parfois des restrictions sur les grossesses, refusant d'embarquer des passagères au-delà d'une certaine période avant la date prévue d'accouchement et/ou exigeant un certificat médical. Selon son site en ligne, Delta n'applique aucune de ces deux limitations. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
5
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La sécurité de Trump a-t-elle été efficace? «Il y a eu du cafouillage»
Samedi soir, un homme armé a menacé le dîner des correspondants à Washington, auquel Donald Trump participait. Le tireur était présent dans l'hôtel la veille de l'attaque. Le dispositif de sécurité était-il efficace? Réponses.
Plus d'une centaine de convives, dont Donald Trump, de hauts responsables de l'administration américaine et des journalistes, étaient présent samedi soir dans l'une des salles de l'hôtel Washington Hilton à l'occasion du dîner des correspondants.
L’article