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Des robots s'invitent dans une course de bateaux en Chine

Vidéo: watson

Vous n'avez jamais vu une course de bateaux comme ça

Le week-end dernier, la ville chinoise de Bazhong a vibré au rythme de ses traditionnelles courses de bateaux-dragons, mais avec une surprise de taille: la présence active de robots humanoïdes parmi les équipages.
22.06.2026, 21:1822.06.2026, 21:18

Lors des festivités qui se sont déroulées ces derniers jours, les organisateurs ont pu compter sur des assistants pour le moins inhabituels. Venus tout droit du Centre d'innovation de la robotique humanoïde de Pékin, plusieurs robots ont pris part à l'événement.

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Cette participation s'inscrivait dans le cadre de relais énergétiques, des tests grandeur nature conçus pour vérifier si ces machines sont à la hauteur de leurs promesses technologiques.

L'expérience s'est avérée particulièrement spectaculaire : à bord de deux embarcations, un robot avait pris place aux côtés des rameurs humains et battait la cadence, rame à la main. Ces assistants d'un nouveau genre ne se sont pas contentés de naviguer, puisqu'ils ont également prêté main-forte aux équipes à terre.

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Ces exercices en conditions réelles servent en réalité de préparation pour un rendez-vous majeur. En septembre prochain se tiendront les «World Humanoid Robot Games». Cette compétition internationale verra s'affronter les robots humanoïdes et leurs concepteurs à travers des épreuves pratiques, destinées à évaluer leurs véritables compétences sur le terrain.

(nib)

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